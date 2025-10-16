AMEIO – Country House: exclusividade e tradição junto às Salinas de Rio Maior

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Entre muros de pedra e a serenidade da natureza, nasceu o AMEIO – Country House, um refúgio rural sofisticado e totalmente privado, a poucos metros das Salinas de Rio Maior. Um espaço onde o luxo se traduz em tempo, silêncio e autenticidade — reservado a quem procura viver o campo com alma e exclusividade.

Inaugurado em maio de 2025, o AMEIO – Country House tem despertado a curiosidade dos amantes do turismo com identidade, que valorizam experiências singulares. Mais do que um alojamento, o AMEIO é uma homenagem à história de uma família e à memória de um lugar que atravessou gerações.

O projeto nasceu da vontade de preservar e dar nova vida à antiga propriedade familiar, que acolheu avós, bisavós e trisavós ao longo do tempo. A casa principal mantém a estrutura original, enquanto o espaço onde hoje repousa a piscina privada era o local da antiga casa dos trisavós, em ruínas. A reabilitação respeitou as raízes, conservando os lagares, a adega e os muros de pedra, agora integrados num conceito estético mais contemporâneo. Materiais naturais, luz suave, mobiliário artesanal e detalhes boho-chic criam um ambiente caloroso e requintado, pensado ao pormenor para proporcionar conforto e intimidade.

“O AMEIO é um dos meus sonhos e a forma que encontrei de manter este espaço e as memórias. É um lugar de calma, relax e contemplação, onde o tempo corre mais devagar e a vida acontece”, partilha Rodrigo Dias, responsável pelo projeto.

Com capacidade máxima para quatro hóspedes, o AMEIO – Country House oferece uma experiência inteiramente exclusiva: apenas um grupo pode ocupar o espaço de cada vez. Os visitantes desfrutam assim de total privacidade em todos os ambientes — da piscina ao olival, passando pelo pátio interior, a adega e a casa principal. Esta filosofia “one guest at a time” transforma cada estadia numa experiência profundamente pessoal, onde a tranquilidade e a liberdade são absolutas.

Para complementar a estadia, o AMEIO oferece em parceria serviços personalizados que elevam o conceito de refúgio privado: massagens ao ar livre ou na adega, chef particular com menus de degustação harmonizados com vinhos locais, entre outros.

Mais do que um nome, AMEIO é também uma metáfora. Representa a herança “a meio”, a casa principal que é divida “a meio” e o desejo de que cada hóspede, ao partir, sinta que viveu algo incrível e diga: “amei-o”.

Mais do que um nome, AMEIO é também uma metáfora — evoca a herança “a meio”, a casa principal dividida “a meio” e o desejo profundo de que cada hóspede, ao partir, leve consigo uma memória única e diga, com verdade: “amei-o.”

Um destino de tranquilidade e alma, no coração do Ribatejo, mas com o encanto do Oeste logo ali ao lado.

Localizado na pequena aldeia da Caniceira, o AMEIO – Country House situa-se a 5 minutos a pé das Salinas de Rio Maior, a 25 minutos da Costa de Prata e de vilas históricas como Óbidos, Alcobaça e São Martinho do Porto, e apenas a 1 hora de Lisboa.

No AMEIO, a exclusividade é o verdadeiro luxo. Um refúgio onde o descanso é autêntico, o silêncio é pleno e cada detalhe foi pensado para que os hóspedes se sintam os únicos — porque, de facto, são.