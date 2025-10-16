AMEIO – Country House: exclusividade e tradição junto às Salinas de Rio Maior

Entre muros de pedra e a serenidade da
natureza, nasceu o AMEIO – Country House, um refúgio rural sofisticado e
totalmente privado, a poucos metros das Salinas de Rio Maior. Um espaço onde o
luxo se traduz em tempo, silêncio e autenticidade — reservado a quem procura
viver o campo com alma e exclusividade.
Inaugurado em maio de 2025, o AMEIO – Country
House tem despertado a curiosidade dos amantes do turismo com identidade, que
valorizam experiências singulares. Mais do que um alojamento, o AMEIO é uma
homenagem à história de uma família e à memória de um lugar que atravessou
gerações.
O projeto nasceu da vontade de preservar e dar
nova vida à antiga propriedade familiar, que acolheu avós, bisavós e trisavós
ao longo do tempo. A casa principal mantém a estrutura original, enquanto o
espaço onde hoje repousa a piscina privada era o local da antiga casa dos
trisavós, em ruínas. A reabilitação respeitou as raízes, conservando os
lagares, a adega e os muros de pedra, agora integrados num conceito estético mais
contemporâneo. Materiais naturais, luz suave, mobiliário artesanal e detalhes
boho-chic criam um ambiente caloroso e requintado, pensado ao pormenor para
proporcionar conforto e intimidade.
“O AMEIO é um dos meus sonhos e a forma que
encontrei de manter este espaço e as memórias. É um lugar de calma, relax e
contemplação, onde o tempo corre mais devagar e a vida acontece”, partilha
Rodrigo Dias, responsável pelo projeto.
Com capacidade máxima para quatro hóspedes, o
AMEIO – Country House oferece uma experiência inteiramente exclusiva: apenas um
grupo pode ocupar o espaço de cada vez. Os visitantes desfrutam assim de total
privacidade em todos os ambientes — da piscina ao olival, passando pelo pátio
interior, a adega e a casa principal. Esta filosofia “one guest at a time”
transforma cada estadia numa experiência profundamente pessoal, onde a
tranquilidade e a liberdade são absolutas.
Para complementar a estadia, o AMEIO oferece em parceria serviços personalizados que elevam
o conceito de refúgio privado: massagens ao ar livre ou na adega, chef
particular com menus de degustação harmonizados com vinhos locais, entre
outros.
Mais do que um nome, AMEIO é também uma
metáfora — evoca a herança “a meio”, a casa principal dividida “a meio” e o
desejo profundo de que cada hóspede, ao partir, leve consigo uma memória única
e diga, com verdade: “amei-o.”
Um destino de tranquilidade e alma, no coração
do Ribatejo, mas com o encanto do Oeste logo ali ao lado.
Localizado na pequena aldeia da Caniceira, o
AMEIO – Country House situa-se a 5 minutos a pé das Salinas de Rio Maior, a 25
minutos da Costa de Prata e de vilas históricas como Óbidos, Alcobaça e São
Martinho do Porto, e apenas a 1 hora de Lisboa.
No AMEIO, a exclusividade é o verdadeiro luxo.
Um refúgio onde o descanso é autêntico, o silêncio é pleno e cada detalhe foi
pensado para que os hóspedes se sintam os únicos — porque, de facto, são.
