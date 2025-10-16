Associação Salvador apoia família de criança de 5 anos

Entre os dias 30 de setembro e 6 de outubro a Associação Salvador lançou um pedido de angariação de fundos com o objetivo de apoiar a família do Diogo Pinto, com a qual conseguiram reunir 5.862,18€.

Todos os dias esta família percorre 190km para que o Diogo possa fazer as suas terapias. As despesas tornaram-se incomportáveis e por isso pediram apoio à Associação Salvador.

Apesar das centenas de exames, testes e consultas o Diogo ainda não tem um diagnóstico. Com apenas 5 anos, já enfrenta vários desafios: ainda não anda, não fala e não se senta sozinho.