Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

Associação Salvador apoia família de criança de 5 anos

13:03
Capa da Sábado Edição 15 a 21 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 15 a 21 de outubro
As mais lidas

Entre os dias 30 de setembro e 6 de outubro a Associação Salvador lançou um pedido de angariação de fundos com o objetivo de apoiar a família do Diogo Pinto, com a qual conseguiram reunir 5.862,18€.

Logótipo da Associação Salvador com reflexo
Criança sorri enquanto está deitada num cobertor com uma camisa vermelha estampada
Logótipo da Associação Salvador com reflexo
Criança sorri enquanto está deitada num cobertor com uma camisa vermelha estampada

Todos os dias esta família percorre 190km para que o Diogo possa fazer as suas terapias. As despesas tornaram-se incomportáveis e por isso pediram apoio à Associação Salvador.

Apesar das centenas de exames, testes e consultas o Diogo ainda não tem um diagnóstico. Com apenas 5 anos, já enfrenta vários desafios: ainda não anda, não fala e não se senta sozinho.

Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

Encostar Israel pressionar o Hamas

Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.

Menu shortcuts

Associação Salvador apoia família de criança de 5 anos