Super Bock e Live Nation reinventam o Super Bock Super Rock

Super Bock Super Rock lança um novo modelo que prolonga o espírito do festival durante todo o ano
A Super
Bock e a Live Nation anunciam uma nova parceria que marca o regresso e a
reinvenção de um dos mais emblemáticos festivais de música em Portugal: o Super
Bock Super Rock. Com três décadas de história, o Super Bock Super Rock evolui
do seu tradicional festival de verão de três dias para uma série de concertos
ao longo do ano, protagonizados por verdadeiros fenómenos globais da música. A
parceria arranca com o concerto de The Weeknd, no dia 5 de setembro de 2026, no
Estádio do Restelo, em Lisboa. Esta nova abordagem marca um novo capítulo para
o Super Bock Super Rock – um formato inovador em Portugal que oferece aos fãs
uma experiência verdadeiramente diferenciadora, permitindo-lhes viver a música
e os concertos dos seus artistas preferidos de maneira imersiva e envolvente.
The Weeknd e Playboi Carti atuam em Lisboa no Estádio do Restelo a 5 de setembro de 2026
Mais do que um novo modelo, esta é uma
resposta às novas tendências de consumo da música ao vivo. Os festivaleiros
valorizam cada vez mais experiências exclusivas, diferenciadoras e próximas dos
artistas, e procuram vivê-las de forma contínua. Fiel ao seu ADN de inovação e à
sua ligação à Música, Super Bock volta a antecipar o futuro, propondo uma forma
mais dinâmica, próxima e envolvente de viver o Super Bock Super Rock.
Esta parceria entre a Super Bock - que reforça
o seu compromisso e o seu papel enquanto marca n.º 1 na Música em Portugal - e
a Live Nation, promotora líder mundial de entretenimento ao vivo, nasce com o
propósito de acrescentar valor ao universo musical em Portugal, aproximando os
fãs dos seus artistas favoritos e proporcionando experiências de entretenimento
verdadeiramente diferenciadoras.
A nível internacional, a Live Nation tem vindo
a identificar uma transformação clara na forma como o público se relaciona com
os espetáculos de música. Os grandes festivais evoluem para experiências mais
segmentadas, imersivas e personalizadas e o Super Bock Super Rock volta a estar
na linha da frente dessa mudança.
O arranque deste novo ciclo faz-se em grande:
The Weeknd é o primeiro nome confirmado. O artista canadiano regressa a
Portugal em setembro, no dia 5 de setembro de 2026 para um concerto histórico
no Estádio do Restelo, em Lisboa, inaugurando oficialmente este novo modelo do
Super Bock Super Rock.
“A Super Bock é reconhecida como a marca n.º 1 da
Música em Portugal, com um histórico de inovação e pioneirismo de várias
décadas que exige estar na linha da frente. A parceria com a Live Nation, líder
global na área do entretenimento, permite trazer um novo modelo para o Super
Bock Super Rock em linha com as tendências mais atuais e com as preferências de
um público cada vez mais exigente, que procura ter acesso a artistas de escala
global e a experiências mais intensas e exclusivas. Será um modelo mais flexível,
híbrido e adaptado às novas gerações, sem as amarras de um único local ou
formato”, destaca o Diretor de Marketing Cervejas e Patrocínios do Super Bock
Group, Bruno Albuquerque.
“Super Bock Super Rock é um dos festivais mais
respeitados e acarinhados em Portugal”, diz Therése Lildejahl, Vice-Presidente
Sénior de Parcerias Internacionais da Live Nation. “Juntamente com a Super
Bock, estamos a transformá-lo em algo ainda mais poderoso, uma plataforma que
traz o melhor da música ao vivo aos fãs durante todo o ano e oferece aos
artistas mais formas de se conectarem com o público em todo o País”,
acrescenta.
No decorrer da nova parceria com a Live
Nation, a Super Bock promoverá, em todos os concertos sob esta chancela, uma
pré-venda de bilhetes e várias iniciativas exclusivas a serem reveladas em
breve, que prometem estender a experiência para lá do palco.
Os bilhetes da pré-venda Super Bock estarão
disponíveis a partir do dia 15 de outubro 2025, em superbocksuperrock.pt.
Cada evento será uma celebração do melhor da
Música, mantendo viva a essência do festival. Mais do que um patrocinador, Super
Bock é, assim, protagonista na criação de momentos únicos que continuam a
marcar gerações e a elevar o panorama musical português.
