Super Bock e Live Nation reinventam o Super Bock Super Rock

Super Bock Super Rock lança um novo modelo que prolonga o espírito do festival durante todo o ano

A Super Bock e a Live Nation anunciam uma nova parceria que marca o regresso e a reinvenção de um dos mais emblemáticos festivais de música em Portugal: o Super Bock Super Rock. Com três décadas de história, o Super Bock Super Rock evolui do seu tradicional festival de verão de três dias para uma série de concertos ao longo do ano, protagonizados por verdadeiros fenómenos globais da música. A parceria arranca com o concerto de The Weeknd, no dia 5 de setembro de 2026, no Estádio do Restelo, em Lisboa. Esta nova abordagem marca um novo capítulo para o Super Bock Super Rock – um formato inovador em Portugal que oferece aos fãs uma experiência verdadeiramente diferenciadora, permitindo-lhes viver a música e os concertos dos seus artistas preferidos de maneira imersiva e envolvente.



Mais do que um novo modelo, esta é uma resposta às novas tendências de consumo da música ao vivo. Os festivaleiros valorizam cada vez mais experiências exclusivas, diferenciadoras e próximas dos artistas, e procuram vivê-las de forma contínua. Fiel ao seu ADN de inovação e à sua ligação à Música, Super Bock volta a antecipar o futuro, propondo uma forma mais dinâmica, próxima e envolvente de viver o Super Bock Super Rock.

Esta parceria entre a Super Bock - que reforça o seu compromisso e o seu papel enquanto marca n.º 1 na Música em Portugal - e a Live Nation, promotora líder mundial de entretenimento ao vivo, nasce com o propósito de acrescentar valor ao universo musical em Portugal, aproximando os fãs dos seus artistas favoritos e proporcionando experiências de entretenimento verdadeiramente diferenciadoras.

A nível internacional, a Live Nation tem vindo a identificar uma transformação clara na forma como o público se relaciona com os espetáculos de música. Os grandes festivais evoluem para experiências mais segmentadas, imersivas e personalizadas e o Super Bock Super Rock volta a estar na linha da frente dessa mudança.

O arranque deste novo ciclo faz-se em grande: The Weeknd é o primeiro nome confirmado. O artista canadiano regressa a Portugal em setembro, no dia 5 de setembro de 2026 para um concerto histórico no Estádio do Restelo, em Lisboa, inaugurando oficialmente este novo modelo do Super Bock Super Rock.

“A Super Bock é reconhecida como a marca n.º 1 da Música em Portugal, com um histórico de inovação e pioneirismo de várias décadas que exige estar na linha da frente. A parceria com a Live Nation, líder global na área do entretenimento, permite trazer um novo modelo para o Super Bock Super Rock em linha com as tendências mais atuais e com as preferências de um público cada vez mais exigente, que procura ter acesso a artistas de escala global e a experiências mais intensas e exclusivas. Será um modelo mais flexível, híbrido e adaptado às novas gerações, sem as amarras de um único local ou formato”, destaca o Diretor de Marketing Cervejas e Patrocínios do Super Bock Group, Bruno Albuquerque.

“Super Bock Super Rock é um dos festivais mais respeitados e acarinhados em Portugal”, diz Therése Lildejahl, Vice-Presidente Sénior de Parcerias Internacionais da Live Nation. “Juntamente com a Super Bock, estamos a transformá-lo em algo ainda mais poderoso, uma plataforma que traz o melhor da música ao vivo aos fãs durante todo o ano e oferece aos artistas mais formas de se conectarem com o público em todo o País”, acrescenta.

No decorrer da nova parceria com a Live Nation, a Super Bock promoverá, em todos os concertos sob esta chancela, uma pré-venda de bilhetes e várias iniciativas exclusivas a serem reveladas em breve, que prometem estender a experiência para lá do palco.

Os bilhetes da pré-venda Super Bock estarão disponíveis a partir do dia 15 de outubro 2025, em superbocksuperrock.pt.

Cada evento será uma celebração do melhor da Música, mantendo viva a essência do festival. Mais do que um patrocinador, Super Bock é, assim, protagonista na criação de momentos únicos que continuam a marcar gerações e a elevar o panorama musical português.