Reynaers Aluminium apresenta visão ambiciosa para o ambiente construído

A partilha de conhecimento, o pensamento baseado no ciclo de vida e a inovação com baixas emissões de carbono estão no centro da estratégia.

A Reynaers Aluminium desafia o setor da construção a olhar para a sustentabilidade “de todos os ângulos”. Com a nova campanha à escala global, a empresa familiar de origem belga, com vendas em mais de 70 países e forte presença em Portugal, procura alargar o debate, promover a partilha de conhecimento e inspirar projetos mais resilientes e preparados para o futuro.

Pensar em todo o ciclo de vida

Ao avaliar o impacte ambiental de um edifício, é essencial adotar uma perspetiva de longo prazo e abrangente. A sustentabilidade exige considerar todas as fases do ciclo de vida: construção, operação, manutenção, renovação, desmontagem e reciclagem.

Mais do que um número

Embora grande parte do portfólio da Reynaers Aluminium já seja de baixo carbono — posicionando a empresa na vanguarda do setor, a Reynaers salienta que reduzir a análise apenas à pegada de carbono bruta é uma visão limitada e até ilusória. E acrescenta que a procura pela maior percentagem possível de alumínio reciclado, por exemplo, transformou-se num jogo de soma nula que está a criar distorções. De recordar que pela sua durabilidade, cerca de 75% do alumínio produzido ainda está em utilização: a oferta responde a apenas 36% da procura. Em suma, mais num projeto, significa menos noutro. Por isso, a Reynaers Aluminium defende a chamada “fórmula ideal”: a combinação equilibrada de alumínio reciclado e o alumínio primário produzido com recurso a energia limpa.

Muitas dimensões

Os materiais de construção de baixo impacte, tal como os materiais com elevado desempenho térmico, são apenas partes da equação; existem muitas outras dimensões da sustentabilidade. Do desempenho perante condições climáticas extremas, ao eco design e ao cumprimento do Pacto Ecológico Europeu, a Reynaers Aluminium quer sensibilizar o sector para considerar todos os ângulos numa abordagem holística e a longo prazo.

Perguntas, não respostas

A sustentabilidade começa por colocar as perguntas certas. Mas nem todas têm respostas imediatas. Por isso, a Reynaers Aluminium está empenhada num diálogo aberto, onde o conhecimento é partilhado, as suposições são desafiadas e novas perspetivas são bem-vindas.

Parte do ADN “Together for better”

Há mais de 60 anos que a Reynaers Aluminium está na linha da frente da inovação sustentável, numa cultura de cocriação. Como empresa familiar, constrói continuamente o legado que deixa às próximas gerações: um planeta habitável. Orientada por metas científicas ambiciosas (SBTi) e pelo programa corporativo Reynaers Act, a empresa assume a responsabilidade de reduzir o seu impacte ambiental e o de toda a cadeia de valor. Neste sentido, a parceria é essencial: colocar questões, colaborar nas respostas, cocriar soluções otimizadas, demonstrando que “juntos” é realmente “para melhor”.

“Defendemos que a sustentabilidade não se esgota numa única perspetiva. As conversas não podem começar e terminar numa única métrica. Com esta campanha queremos incentivar o pensamento crítico, enriquecer o debate e desafiar os profissionais do setor a olhar para o quadro todo”, refere Marta Ramos, diretora de marketing em Portugal.

Para assinalar o lançamento da campanha de sensibilização “Sustainability. From Every Angle”, a Reynaers Aluminium preparou uma série de cadernos que reúnem factos, dados e perspetivas essenciais para enfrentar coletivamente a mudança. Estes conteúdos exclusivos já estão disponíveis , em português. Na reta final de 2025, estará presente em diversos eventos em Portugal, criando espaços de diálogo e colaboração com arquitetos, engenheiros e decisores do setor para acelerar a transição para uma construção mais sustentável.

Sobre a Reynaers Aluminium

A Reynaers Aluminium é especialista no desenvolvimento e comercialização de soluções inovadoras e sustentáveis em alumínio para janelas, portas e fachadas. Com presença em mais de 70 países, cerca de 2.600 colaboradores e um volume de negócios de 703 milhões de euros em 2024, a empresa atua em estreita colaboração com arquitetos, construtores e parceiros industriais, com o lema “Together for better”.