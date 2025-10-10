Reynaers Aluminium apresenta visão ambiciosa para o ambiente construído

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
A partilha de conhecimento, o pensamento baseado no ciclo de vida e a inovação com baixas emissões de carbono estão no centro da estratégia.
A
Reynaers Aluminium desafia o setor da construção a olhar para
a sustentabilidade “de todos os ângulos”. Com a nova campanha à
escala global, a empresa familiar de origem belga, com vendas em mais de
70 países e forte presença em Portugal, procura alargar o debate,
promover a partilha de conhecimento e inspirar projetos mais
resilientes e preparados para o futuro.
Pensar em todo o ciclo de vida
Ao
avaliar o impacte ambiental de um edifício, é essencial adotar uma
perspetiva de longo prazo e abrangente. A sustentabilidade exige
considerar todas as fases do ciclo de vida: construção, operação, manutenção,
renovação, desmontagem e reciclagem.
Mais do que um número
Embora
grande parte do portfólio da Reynaers Aluminium já seja de baixo carbono —
posicionando a empresa na vanguarda do setor, a Reynaers salienta que
reduzir a análise apenas à pegada de carbono bruta é uma visão limitada
e até ilusória. E acrescenta que a procura pela maior percentagem
possível de alumínio reciclado, por exemplo, transformou-se num jogo de soma
nula que está a criar distorções. De recordar
que pela sua durabilidade, cerca de 75% do alumínio produzido ainda está em
utilização: a oferta responde a apenas 36% da procura. Em suma, mais num
projeto, significa menos noutro. Por isso, a Reynaers Aluminium defende
a chamada “fórmula ideal”: a combinação equilibrada de alumínio
reciclado e o alumínio primário produzido com recurso a energia
limpa.
Muitas dimensões
Os
materiais de construção de baixo impacte, tal como os materiais com elevado
desempenho térmico, são apenas partes da equação; existem muitas outras
dimensões da sustentabilidade. Do desempenho perante condições climáticas
extremas, ao eco design e ao cumprimento do Pacto Ecológico Europeu,
a Reynaers Aluminium quer sensibilizar o sector para considerar todos
os ângulos numa abordagem holística e a longo prazo.
Perguntas, não respostas
A
sustentabilidade começa por colocar as perguntas certas. Mas nem todas têm
respostas imediatas. Por isso, a Reynaers Aluminium está empenhada num
diálogo aberto, onde o conhecimento é partilhado, as suposições são
desafiadas e novas perspetivas são bem-vindas.
Parte do ADN “Together for better”
Há
mais de 60 anos que a Reynaers Aluminium está na linha da frente da
inovação sustentável, numa cultura de cocriação. Como empresa familiar,
constrói continuamente o legado que deixa às próximas gerações: um planeta
habitável. Orientada por metas científicas ambiciosas (SBTi) e pelo
programa corporativo Reynaers Act, a empresa assume a responsabilidade
de reduzir o seu impacte ambiental e o de toda a cadeia de
valor. Neste sentido, a parceria é essencial: colocar questões, colaborar
nas respostas, cocriar soluções otimizadas, demonstrando que “juntos” é
realmente “para melhor”.
“Defendemos
que a sustentabilidade não se esgota numa única perspetiva. As conversas
não podem começar e terminar numa única métrica. Com esta campanha
queremos incentivar o pensamento crítico, enriquecer o debate
e desafiar os profissionais do setor a olhar para o quadro
todo”, refere Marta Ramos, diretora de marketing em Portugal.
Para
assinalar o lançamento da campanha de sensibilização “Sustainability.
From Every Angle”, a Reynaers Aluminium preparou uma série de cadernos
que reúnem factos, dados e perspetivas essenciais para enfrentar
coletivamente a mudança. Estes conteúdos exclusivos já estão
disponíveis, em português. Na reta final de 2025, estará presente
em diversos eventos em Portugal, criando espaços de diálogo
e colaboração com arquitetos, engenheiros e decisores do setor para
acelerar a transição para uma construção mais sustentável.
Sobre a Reynaers Aluminium
A
Reynaers Aluminium é especialista no desenvolvimento e comercialização de
soluções inovadoras e sustentáveis em alumínio para janelas, portas e fachadas.
Com presença em mais de 70 países, cerca de 2.600 colaboradores e um volume de
negócios de 703 milhões de euros em 2024, a empresa atua em estreita
colaboração com arquitetos, construtores e parceiros industriais, com o lema
“Together for better”.
