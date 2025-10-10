Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

Reynaers Aluminium apresenta visão ambiciosa para o ambiente construído

10:53
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

A partilha de conhecimento, o pensamento baseado no ciclo de vida e a inovação com baixas emissões de carbono estão no centro da estratégia.

A Reynaers Aluminium desafia o setor da construção a olhar para a sustentabilidade “de todos os ângulos”. Com a nova campanha à escala global, a empresa familiar de origem belga, com vendas em mais de 70 países e forte presença em Portugal, procura alargar o debate, promover a partilha de conhecimento e inspirar projetos mais resilientes e preparados para o futuro. 

Reynaers Aluminium desafia setor da construção com nova campanha global de sustentabilidade
Reynaers Aluminium promove sustentabilidade na construção com partilha de conhecimento
Empresa de alumínio desafia setor da construção por sustentabilidade
Reynaers Aluminium desafia setor da construção com nova campanha global de sustentabilidade
Reynaers Aluminium promove sustentabilidade na construção com partilha de conhecimento
Empresa de alumínio desafia setor da construção por sustentabilidade

Pensar em todo o ciclo de vida

Ao avaliar o impacte ambiental de um edifício, é essencial adotar uma perspetiva de longo prazo e abrangente. A sustentabilidade exige considerar todas as fases do ciclo de vida: construção, operação, manutenção, renovação, desmontagem e reciclagem.

Mais do que um número

Embora grande parte do portfólio da Reynaers Aluminium já seja de baixo carbono — posicionando a empresa na vanguarda do setor, a Reynaers salienta que reduzir a análise apenas à pegada de carbono bruta é uma visão limitada e até ilusória. E acrescenta que a procura pela maior percentagem possível de alumínio reciclado, por exemplo, transformou-se num jogo de soma nula que está a criar distorções.  De recordar que pela sua durabilidade, cerca de 75% do alumínio produzido ainda está em utilização: a oferta responde a apenas 36% da procura. Em suma, mais num projeto, significa menos noutro. Por isso, a Reynaers Aluminium defende a chamada “fórmula ideal”: a combinação equilibrada de alumínio reciclado e o alumínio primário produzido com recurso a energia limpa.

Muitas dimensões

Os materiais de construção de baixo impacte, tal como os materiais com elevado desempenho térmico, são apenas partes da equação; existem muitas outras dimensões da sustentabilidade. Do desempenho perante condições climáticas extremas, ao eco design e ao cumprimento do Pacto Ecológico Europeu, a Reynaers Aluminium quer sensibilizar o sector para considerar todos os ângulos numa abordagem holística e a longo prazo.

Perguntas, não respostas

A sustentabilidade começa por colocar as perguntas certas. Mas nem todas têm respostas imediatas. Por isso, a Reynaers Aluminium está empenhada num diálogo aberto, onde o conhecimento é partilhado, as suposições são desafiadas e novas perspetivas são bem-vindas.

Parte do ADN “Together for better”

Há mais de 60 anos que a Reynaers Aluminium está na linha da frente da inovação sustentável, numa cultura de cocriação.  Como empresa familiar, constrói continuamente o legado que deixa às próximas gerações: um planeta habitável. Orientada por metas científicas ambiciosas (SBTi) e pelo programa corporativo Reynaers Act, a empresa assume a responsabilidade de reduzir o seu impacte ambiental e o de toda a cadeia de valor. Neste sentido, a parceria é essencial: colocar questões, colaborar nas respostas, cocriar soluções otimizadas, demonstrando que “juntos” é realmente “para melhor”.

“Defendemos que a sustentabilidade não se esgota numa única perspetiva. As conversas não podem começar e terminar numa única métrica. Com esta campanha queremos incentivar o pensamento crítico, enriquecer o debate e desafiar os profissionais do setor a olhar para o quadro todo”, refere Marta Ramos, diretora de marketing em Portugal.

Para assinalar o lançamento da campanha de sensibilização “Sustainability. From Every Angle”, a Reynaers Aluminium preparou uma série de cadernos que reúnem factos, dados e perspetivas essenciais para enfrentar coletivamente a mudança. Estes conteúdos exclusivos já estão disponíveisem português. Na reta final de 2025, estará presente em diversos eventos em Portugal, criando espaços de diálogo e colaboração com arquitetos, engenheiros e decisores do setor para acelerar a transição para uma construção mais sustentável.

Sobre a Reynaers Aluminium

A Reynaers Aluminium é especialista no desenvolvimento e comercialização de soluções inovadoras e sustentáveis em alumínio para janelas, portas e fachadas. Com presença em mais de 70 países, cerca de 2.600 colaboradores e um volume de negócios de 703 milhões de euros em 2024, a empresa atua em estreita colaboração com arquitetos, construtores e parceiros industriais, com o lema “Together for better”.

Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

Miriam Assor
Miriam Assor

Gentalha

Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.

Menu shortcuts

Reynaers Aluminium apresenta visão ambiciosa para o ambiente construído