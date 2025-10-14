Verlingue Portugal e AHRESP celebram protocolo

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Verlingue Portugal e a AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) assinaram, na passada sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025, um protocolo que marca o importante passo de desenvolvimento conjunto de um programa de seguros destinado aos associados da AHRESP, reforçando a proteção das empresas do setor e oferecendo condições diferenciadas para os seus associados.



Grupo de pessoas posa para foto numa sala com bandeiras de Portugal

Este acordo estratégico visa ir além do típico enfoque apenas no preço de apólices: pretende-se que as empresas associadas beneficiem de soluções ajustadas às suas necessidades reais, com coberturas robustas que permitam mitigar riscos e responder prontamente a sinistros.

“O nosso objetivo é apresentar soluções que vão além da componente do preço”, afirmou Luiza Fragoso Teodoro, CEO da Verlingue Portugal. “Quando ocorre um sinistro, o preço deixa de ser relevante. O nosso trabalho assenta em despertar as empresas para os seus verdadeiros riscos e necessidades, ajudando-as a transferir esses riscos para o mercado segurador, com as melhores coberturas possíveis”.

Luiza Fragoso afirma que a Verlingue pretende “estar ao lado dos clientes ao longo de toda a jornada, ajudando-os a antecipar e mitigar riscos, sempre atentos ao contexto económico.”

Por sua vez, Carlos Moura, presidente da AHRESP, destacou a importância estratégica da parceria. “Precisamos de parceiros com capacidade técnica e sensibilidade para responder rapidamente e apoiar os nossos associados, especialmente quando mais precisam.” Reforçou ainda que com este protocolo se pretende desenvolver, promover e gerir um programa de seguros destinado aos Associados da AHRESP com condições diferenciadoras. “Este é mais um passo na construção de setores mais resilientes e preparados.”

A cerimónia de assinatura contou com a presença de representantes de ambas as entidades, entre os quais Carlos Moura, presidente da AHRESP, e Luiza Fragoso Teodoro, CEO da Verlingue Portugal (foto superior da esq.). Foto de grupo (da es. para a dir.): Eduardo Morais (Head of Risk Consultancy & Analysis Verlingue Portugal), Elsa Gomes (Diretora Comercial da AHRESP), Júlio Fernandes (Vice-Presidente da AHRESP, Carlos Moura e Luiza Fragoso Teodoro, Ana Jacinto (Secretária-Geral da AHRESP), Miguel Salema Garção (Chief of New Business & Partnerships Officer Verlingue Portugal), Sofia Melo Mendes (Chief of Comms, MKT & ESG Officer Verlingue Portugal) e Diogo Baptista (Head of New Business Verlingue Portugal).

Com este protocolo, a Verlingue e a AHRESP pretendem reforçar o suporte às empresas da hotelaria e da restauração em todo o país, conferindo-lhes maior proteção, confiança e capacidade de resposta face aos riscos inerentes à sua atividade.

Este protocolo insere-se no plano estratégico Better Future 28 apresentado em julho, que visa duplicar o volume de negócios do Grupo até 2028, atingindo 800 milhões de euros, composto por 4 eixos estratégicos: 1) Crescimento orgânico e externo, 2) Desenvolvimento o capital humano, 3) Inovação tecnológica e 4) Impacto positivo.

Sobre a Verlingue: A Verlingue é uma Corretora de Seguros especializada em proteção corporativa e filial do Grupo Adelaïde, ocupando o 5.º lugar no ranking nacional. Com a missão Proteger o Futuro, a Verlingue pretende fazer da gestão de risco e da proteção dos colaboradores uma alavanca para a criação de valor e desempenho para os seus clientes. Em Portugal, França, Suíça, Reino Unido, Itália e presente através de parceiros em mais de 100 países, a Verlingue oferece a solução mais eficaz, apoiando o seu potencial de desenvolvimento sustentável e com impacto positivo no mundo.