Ricardo Nascimento é o novo Diretor Comercial da Ricoh Portugal

A Ricoh Portugal nomeou Ricardo Nascimento como Diretor Comercial, numa fase de reposicionamento da operação no mercado nacional, marcada pela forte aposta da multinacional em Intelligent Work.
Com esta nomeação,
a multinacional pretende consolidar uma abordagem comercial mais integrada e
orientada para acrescentar valor ao cliente numa abordagem de Intelligent Work, alinhada com a
crescente complexidade das necessidades das organizações, num contexto em que a
tecnologia assume um papel central na transformação dos negócios.
Ricardo Nascimento1
Ricardo Nascimento
passa a liderar a área comercial da Ricoh em Portugal, com a missão de acelerar
o crescimento, reforçar a articulação entre equipas e garantir uma abordagem
mais consistente junto dos clientes, suportada por uma oferta transversal que cruza
diferentes competências tecnológicas, entre as quais as vertentes de Cloud e
Hybrid Infrastructure, Cybersecurity, Smart Office, Workplace and End User
Experience.
Licenciado em
Engenharia Informática e com formação complementar em gestão de projetos e
gestão empresarial, iniciou a sua carreira na Nokia Siemens Networks, passando
posteriormente pela Portugal Telecom. Mais tarde, integrou a InoWave, onde acompanhou uma
fase de forte crescimento da empresa e esteve envolvido em projetos
internacionais e na expansão da operação.
Antes de integrar
a Ricoh, desempenhou funções de direção na Devoteam, onde foi responsável pela
gestão de contas estratégicas e pelo desenvolvimento comercial em diferentes
setores de atividade. Ao longo do seu percurso, liderou equipas comerciais,
geriu operações em grandes contas e esteve diretamente envolvido na definição e
execução de estratégias de crescimento em áreas como Digital Business, Data
Intelligence, Cloud, Automação e Cibersegurança.
Com cerca de duas
décadas de experiência, construiu um percurso que combina visão estratégica e
execução operacional, destacando-se pela capacidade de estruturar modelos
comerciais, liderar negociações complexas e alinhar equipas em torno de
objetivos de crescimento sustentado.
A nomeação surge
num momento de evolução da Ricoh em Portugal, com o objetivo de reforçar a
coerência da sua atuação no mercado e potenciar sinergias entre diferentes
áreas de negócio, respondendo de forma mais integrada aos desafios dos
clientes.
“Chego à Ricoh num momento em que a
organização tem condições reais para se reposicionar no mercado. O desafio
passa por alinhar capacidade tecnológica com uma proposta comercial clara e
garantir que esse valor chega de forma tangível aos clientes", afirma Ricardo Nascimento.
“O objetivo não é apenas crescer, é
crescer com consistência, com uma oferta integrada que vai da infraestrutura à
cibersegurança e com a credibilidade de quem já opera no terreno. Queremos ser
reconhecidos como um parceiro estratégico para as organizações, as quais
enfrentam um contexto tecnológico cada vez mais exigente", conclui o diretor comercial.
Marcos Sanz, Country Manager da Ricoh
Portugal não tem dúvidas sobre a recente e forte aquisição da companhia: “Estamos
muito satisfeitos por poder contar com o talento, experiência e competência do
Ricardo Nascimento para liderar a estratégia comercial da multinacinal nesta
fase de crescimento e consolidação que estamos a viver no mercado Português”.
Ricardo Nascimento é o novo Diretor Comercial da Ricoh Portugal