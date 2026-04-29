Ricardo Nascimento é o novo Diretor Comercial da Ricoh Portugal

A Ricoh Portugal nomeou Ricardo Nascimento como Diretor Comercial, numa fase de reposicionamento da operação no mercado nacional, marcada pela forte aposta da multinacional em Intelligent Work.

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Com esta nomeação, a multinacional pretende consolidar uma abordagem comercial mais integrada e orientada para acrescentar valor ao cliente numa abordagem de Intelligent Work, alinhada com a crescente complexidade das necessidades das organizações, num contexto em que a tecnologia assume um papel central na transformação dos negócios.



Ricardo Nascimento 1

Ricardo Nascimento passa a liderar a área comercial da Ricoh em Portugal, com a missão de acelerar o crescimento, reforçar a articulação entre equipas e garantir uma abordagem mais consistente junto dos clientes, suportada por uma oferta transversal que cruza diferentes competências tecnológicas, entre as quais as vertentes de Cloud e Hybrid Infrastructure, Cybersecurity, Smart Office, Workplace and End User Experience.

Licenciado em Engenharia Informática e com formação complementar em gestão de projetos e gestão empresarial, iniciou a sua carreira na Nokia Siemens Networks, passando posteriormente pela Portugal Telecom. Mais tarde, integrou a InoWave, onde acompanhou uma fase de forte crescimento da empresa e esteve envolvido em projetos internacionais e na expansão da operação.

Antes de integrar a Ricoh, desempenhou funções de direção na Devoteam, onde foi responsável pela gestão de contas estratégicas e pelo desenvolvimento comercial em diferentes setores de atividade. Ao longo do seu percurso, liderou equipas comerciais, geriu operações em grandes contas e esteve diretamente envolvido na definição e execução de estratégias de crescimento em áreas como Digital Business, Data Intelligence, Cloud, Automação e Cibersegurança.

Com cerca de duas décadas de experiência, construiu um percurso que combina visão estratégica e execução operacional, destacando-se pela capacidade de estruturar modelos comerciais, liderar negociações complexas e alinhar equipas em torno de objetivos de crescimento sustentado.

A nomeação surge num momento de evolução da Ricoh em Portugal, com o objetivo de reforçar a coerência da sua atuação no mercado e potenciar sinergias entre diferentes áreas de negócio, respondendo de forma mais integrada aos desafios dos clientes.

“Chego à Ricoh num momento em que a organização tem condições reais para se reposicionar no mercado. O desafio passa por alinhar capacidade tecnológica com uma proposta comercial clara e garantir que esse valor chega de forma tangível aos clientes", afirma Ricardo Nascimento.

“O objetivo não é apenas crescer, é crescer com consistência, com uma oferta integrada que vai da infraestrutura à cibersegurança e com a credibilidade de quem já opera no terreno. Queremos ser reconhecidos como um parceiro estratégico para as organizações, as quais enfrentam um contexto tecnológico cada vez mais exigente", conclui o diretor comercial.

Marcos Sanz, Country Manager da Ricoh Portugal não tem dúvidas sobre a recente e forte aquisição da companhia: “Estamos muito satisfeitos por poder contar com o talento, experiência e competência do Ricardo Nascimento para liderar a estratégia comercial da multinacinal nesta fase de crescimento e consolidação que estamos a viver no mercado Português”.