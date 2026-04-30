CARTÃO CONTINENTE PERMITIU POUPANÇA superior a 420 milhões de euros EM 2025

No ano passado, mais de 4,5 milhões de famílias utilizaram o maior cartão de descontos do país.

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Ao longo de 2025, mais de 4,5 milhões de famílias utilizaram o Cartão Continente nas suas compras, beneficiando de um ecossistema de vantagens que permitiu gerar mais de 420 milhões de euros em descontos acumulados em Cartão.



Cartão Continente permitiu poupança superior a 420 milhões de euros em 2023 Radar

Estes resultados traduzem o compromisso da marca com a poupança das famílias, que se concretiza não só através de uma oferta alargada, com mais de 50 mil produtos, mas também de uma política de preços acessível, reforçada por cupões de desconto regulares, que permitem às famílias poupar de forma consistente nas suas compras.

O Cartão Continente é o maior cartão de descontos do país e conta com ofertas exclusivas numa ampla rede de parceiros, como Galp, Wells, MO, Meu Super, Bagga, note!, Go Natural, ZU, Pizza Hut, Pans&Company, KFC, Pasta Caffé, Miit, SOL, TacoBell, Home Story, e TAP.

Esta oferta, associada aos preços baixos, contribuiu para que, em 2024 e 2025, o Continente Online tenha sido distinguido pela DECO PROteste como o supermercado online mais barato de Portugal Continental, um reconhecimento que destaca o compromisso da marca com a poupança das famílias, a acessibilidade a produtos de qualidade e maior conveniência nas compras.

Através de uma proposta integrada, que inclui milhares de produtos de qualidade aos melhores preços, o Continente continua a fazer parte do dia a dia das famílias, aliando poupança, variedade e conveniência.