REFEIÇÕES FUNCIONAIS: COZINHA CONTINENTE LANÇA GAMA COM BENEFÍCIOS CONCRETOS PARA O BEM-ESTAR

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

Desenvolvidas de raiz por chefs e nutricionistas, estas refeições têm benefícios específicos, suportados por alegações nutricionais, para ajudar a melhorar o bem-estar de cada um;

Com selo da Associação Portuguesa de Nutrição (APN), estas receitas equilibradas já estão disponíveis nas lojas Continente;

Marca reforça mensagem em campanha multimeios com o mote “Refeições que funcionam para todos”.

Comer melhor, é agora ainda mais fácil. A Cozinha Continente acaba de lançar uma nova gama de refeições funcionais, com o selo “Parceiro da Associação Portuguesa de Nutrição”. Prontas a comer e desenvolvidas de raiz por chefs e nutricionistas do Continente, as novas refeições são práticas, saborosas e oferecem benefícios concretos para o bem-estar de toda a família.

Inspiradas na dieta mediterrânica e integrando os critérios nutricionais rigorosos da marca Continente Equilíbrio, estas refeições são nutricionalmente equilibradas e foram pensadas para responder a cinco necessidades específicas: promoção da saúde digestiva, imunidade, vitalidade, foco e aumento da massa muscular.

Segundo Filipa Appleton, Head of Brand & Marketing do Continente, “As novas refeições reforçam o compromisso da marca com a democratização da alimentação saudável, além de refletirem a nossa vontade de estar presente em todos os momentos da vida das famílias, com soluções convenientes, inovadoras e acessíveis. Queremos continuar a ser promotores de saúde e bem-estar a longo prazo, e a nossa oferta continuará a ser desenvolvida neste sentido.”.

As refeições funcionais destacam-se ainda pela utilização de ingredientes frescos, cereais integrais, hortícolas e proteínas de qualidade, sendo confecionadas apenas com azeite virgem e temperadas com ervas aromáticas e especiarias. Sem corantes, conservantes, açúcares adicionados, intensificadores de sabor ou gorduras hidrogenadas, cada receita integra os quatro macronutrientes essenciais - proteína, hidratos de carbono, lípidos e fibra - e micronutrientes, como vitaminas e minerais, que contribuem para os benefícios funcionais de cada prato.

Ainda que tenham vantagens concretas para a saúde de cada um, a nova gama foi pensada para toda a gente e é a escolha certa para quem valoriza a praticidade sem abdicar de uma alimentação equilibrada.

As cinco refeições funcionais

Já disponíveis nas lojas Continente, com um PVP a partir de 5,19€, este lançamento inclui cinco pratos:

· Frango com Caril e Quinoa de Legumes, que possui uma composição nutricional que promove a vitalidade. Contém alto teor em vitamina B3, que contribui para o normal funcionamento do metabolismo e para a redução do cansaço e da fadiga;

· Camarão com Legumes e Arroz Integral, com ingredientes e nutrientes que promovem o foco, graças ao seu alto teor em vitamina B12 e magnésio - que contribui para o normal funcionamento do sistema nervoso e função psicológica, e ajuda a prevenir o cansaço e a fadiga;

· Bulgur com Tofu e Legumes, a sua composição nutricional promove a saúde digestiva. Contém alto teor em cálcio, que contribui para o bom funcionamento das enzimas digestivas;

· Quinoa com Legumes e Queijo, que possui uma composição nutricional que promove a imunidade. Com alto teor de vitamina B12 e fonte de zinco, contribui para o equilíbrio do sistema imunitário e protege as células contra danos indesejáveis;

· Frango com Noodles de Ovo e Cenoura, a sua composição nutricional promove o aumento da massa muscular, graças ao seu alto teor de proteína, e contribui para a correta função muscular, sendo fundamental para a recuperação após o exercício físico.

Campanha criativa

Com criatividade da Fuel, a campanha multimeios que acompanha o lançamento desta novidade tem como mote “Refeições que funcionam para todos” e está presente em televisão, digital, imprensa, rádio e exterior.

De forma leve e próxima, revela como os cinco benefícios funcionais das novas refeições respondem a necessidades específicas de cada consumidor — seja para quem se esquece sempre de qualquer coisa e precisa de foco, para quem treina no ginásio e quer ganhar músculo, para quem precisa de um impulso no sistema imunitário, para quem precisa de energia ou para quem tem o trânsito digestivo irregular. Afinal, se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor.

FICHA TÉCNICA:

Agência Criativa: FUEL

Produção: Looks:Good

Realização: Margarida Nina

Consultoria de Produção: Pro(u)d

Sonorização: Indigo