REFEIÇÕES FUNCIONAIS: COZINHA CONTINENTE LANÇA GAMA COM BENEFÍCIOS CONCRETOS PARA O BEM-ESTAR

Comer
melhor, é agora ainda mais fácil. A Cozinha Continente
acaba de lançar uma nova gama de refeições funcionais, com o selo “Parceiro da
Associação Portuguesa de Nutrição”. Prontas a comer e desenvolvidas de raiz por
chefs e nutricionistas do Continente, as novas refeições são práticas,
saborosas e oferecem benefícios concretos para o bem-estar de toda a família.
Inspiradas
na dieta mediterrânica e integrando os critérios nutricionais rigorosos da
marca Continente Equilíbrio, estas refeições são nutricionalmente equilibradas
e foram pensadas para responder a cinco necessidades específicas: promoção da
saúde digestiva, imunidade, vitalidade, foco e aumento da massa muscular.
Segundo
Filipa Appleton, Head of Brand & Marketing do Continente, “As
novas refeições reforçam o compromisso da marca com a democratização da
alimentação saudável, além de refletirem a nossa vontade de estar presente em
todos os momentos da vida das famílias, com soluções convenientes, inovadoras e
acessíveis. Queremos continuar a ser promotores de saúde e bem-estar a longo
prazo, e a nossa oferta continuará a ser desenvolvida neste sentido.”.
As
refeições funcionais destacam-se ainda pela utilização de ingredientes frescos,
cereais integrais, hortícolas e proteínas de qualidade, sendo confecionadas
apenas com azeite virgem e temperadas com ervas aromáticas e especiarias. Sem
corantes, conservantes, açúcares adicionados, intensificadores de sabor ou
gorduras hidrogenadas, cada receita integra os quatro macronutrientes
essenciais - proteína, hidratos de carbono, lípidos e fibra - e
micronutrientes, como vitaminas e minerais, que contribuem para os benefícios
funcionais de cada prato.
Ainda
que tenham vantagens concretas para a saúde de cada um, a nova gama foi pensada
para toda a gente e é a escolha certa para quem valoriza a praticidade sem
abdicar de uma alimentação equilibrada.
As cinco refeições funcionais
Já
disponíveis nas lojas Continente, com um PVP a partir de 5,19€, este lançamento
inclui cinco pratos:
·
Frango com Caril e Quinoa de
Legumes, que possui uma composição nutricional que
promove a vitalidade. Contém alto teor em vitamina B3, que contribui
para o normal funcionamento do metabolismo e para a redução do cansaço e da
fadiga;
·
Camarão com Legumes e Arroz
Integral, com ingredientes e nutrientes que promovem o
foco, graças ao seu alto teor em vitamina B12 e magnésio - que contribui
para o normal funcionamento do sistema nervoso e função psicológica, e ajuda a
prevenir o cansaço e a fadiga;
·
Bulgur com Tofu e Legumes, a
sua composição nutricional promove a saúde digestiva. Contémalto
teor em cálcio, que contribui para o bom funcionamento das enzimas digestivas;
·
Quinoa com Legumes e Queijo,que possui uma composição nutricional que promove a imunidade. Com
alto teor de vitamina B12 e fonte de zinco, contribui para o equilíbrio do
sistema imunitário e protege as células contra danos indesejáveis;
·
Frango com Noodles de Ovo e
Cenoura, a sua composição nutricional promove o aumento
da massa muscular, graças ao seu alto teor de proteína, e contribui para
a correta função muscular, sendo fundamental para a recuperação após o
exercício físico.
Campanha criativa
Com
criatividade da Fuel, a campanha multimeios que acompanha o lançamento desta
novidade tem como mote “Refeições que funcionam para todos” e está presente em
televisão, digital, imprensa, rádio e exterior.
De
forma leve e próxima, revela como os cinco benefícios funcionais das novas
refeições respondem a necessidades específicas de cada consumidor — seja para
quem se esquece sempre de qualquer coisa e precisa de foco, para quem treina no
ginásio e quer ganhar músculo, para quem precisa de um impulso no sistema
imunitário, para quem precisa de energia ou para quem tem o trânsito digestivo
irregular. Afinal, se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor.
FICHA TÉCNICA:
Agência
Criativa: FUEL
Produção:
Looks:Good
Realização:
Margarida Nina
Consultoria
de Produção: Pro(u)d
Sonorização:
Indigo
