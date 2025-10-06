Regiões de turismo reforçam estratégia de promoção

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

As aldeias históricas, a gastronomia, o enoturismo, os Caminhos de Santiago e o turismo de natureza são mais valias para a Região de Turismo Centro de Portugal, para o Porto e Norte de Portugal e para Castela e Leão. As três entidades acordaram, o reforço da sua estratégia de cooperação transfronteiriça, com vista à sua afirmação como uma plataforma de destino turístico internacional. O encontro juntou os responsáveis máximos do turismo nas três regiões: Rui Ventura (Turismo Centro de Portugal), Luís Pedro Martins (Turismo do Porto e Norte de Portugal) e Ángel González Pieras (Junta de Castela e Leão).

A reunião teve como objetivo definir os próximos passos para o desenvolvimento de uma estratégia conjunta, assente na estruturação e promoção de produtos turísticos que refletem a identidade partilhada entre os três territórios. Entre os exemplos destacados estão as fortalezas e fortificações da fronteira, as aldeias e vilas históricas, a gastronomia e o enoturismo, os rios Douro e Côa, o termalismo, o turismo de natureza e o ecoturismo.

A valorização dos Caminhos de Santiago foi outro dos temas centrais, com realce para o Caminho de Torres, que liga Salamanca a Santiago de Compostela. Foi ainda proposta a criação de um festival anual itinerante, alternando entre Portugal e Espanha, para celebrar a música, a cultura e a gastronomia ibéricas.

No final da reunião – em que participaram também as diretoras da Turismo Centro de Portugal, Sílvia Ribau e Cátia Aldeagas, o diretor do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Marco Sousa, e Fernando Rodríguez, da Junta de Castela e Leão – foi decidido criar um grupo de trabalho técnico com representantes das três entidades, que passarão a reunir-se de forma periódica.

"A maior plataforma ibérica de turismo"

Rui Ventura, Presidente da Turismo Centro de Portugal, considerou o encontro muito produtivo: “A reunião de hoje exemplifica de forma clara aquilo que eu pretendo para a região Centro de Portugal, que é a aproximação ao Norte e também a Castela e Leão. Juntos, os três territórios constituem a maior plataforma ibérica de turismo, são uma grande porta de entrada. A raia tem um enorme potencial turístico, que queremos transformar numa mais-valia para as nossas regiões. Demos aqui um passo muito importante para os nossos objetivos comuns”.

Também Luís Pedro Martins, Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, destacou o avanço estratégico: “Hoje demos um passo importante na cooperação com a Junta de Castela e Leão e com o Turismo Centro de Portugal. É nosso propósito dinamizar e concretizar a ideia de 3 regiões, 2 países e 1 destino, estruturando produtos que temos em comum e apostando na promoção conjunta dos mesmos”.

Ángel González Pieras, Diretor Geral de Turismo da Junta de Castela e Leão, concluiu: “Foi um prazer constatar que há muitas semelhanças e pontos em comum entre o turismo do Centro de Portugal, o turismo do Porto e Norte de Portugal, e Castela e Leão. Concordámos em aprofundar o estabelecimento de uma estratégia comum e apresentámos produtos que consideramos muito importantes para promover o território em conjunto nos mercados emissores mais relevantes”.