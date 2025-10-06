Regiões de turismo reforçam estratégia de promoção

Centro de Portugal, Porto e Norte e Castela e Leão apostam na promoção internacional conjunta de produtos turísticos.
As aldeias
históricas, a gastronomia, o enoturismo, os Caminhos de Santiago e o turismo de
natureza são mais valias para a Região de Turismo Centro de Portugal, para o
Porto e Norte de Portugal e para Castela e Leão. As três entidades acordaram, o
reforço da sua estratégia de cooperação transfronteiriça, com vista à sua afirmação
como uma plataforma de destino turístico internacional. O encontro juntou os
responsáveis máximos do turismo nas três regiões: Rui Ventura (Turismo Centro
de Portugal), Luís Pedro Martins (Turismo do Porto e Norte de Portugal) e Ángel
González Pieras (Junta de Castela e Leão).
A reunião teve como objetivo definir os próximos passos para o desenvolvimento
de uma estratégia conjunta, assente na estruturação e promoção de produtos
turísticos que refletem a identidade partilhada entre os três territórios.
Entre os exemplos destacados estão as fortalezas e fortificações da fronteira,
as aldeias e vilas históricas, a gastronomia e o enoturismo, os rios Douro e
Côa, o termalismo, o turismo de natureza e o ecoturismo.
A valorização dos Caminhos de Santiago foi outro dos temas centrais, com realce
para o Caminho de Torres, que liga Salamanca a Santiago de Compostela. Foi
ainda proposta a criação de um festival anual itinerante, alternando entre
Portugal e Espanha, para celebrar a música, a cultura e a gastronomia ibéricas.
No final da reunião – em que participaram também as diretoras da Turismo Centro
de Portugal, Sílvia Ribau e Cátia Aldeagas, o diretor do Turismo do Porto e
Norte de Portugal, Marco Sousa, e Fernando Rodríguez, da Junta de Castela e
Leão – foi decidido criar um grupo de trabalho técnico com representantes das
três entidades, que passarão a reunir-se de forma periódica.
"A maior plataforma ibérica de turismo"
Rui Ventura, Presidente da Turismo Centro de Portugal, considerou o encontro
muito produtivo: “A reunião de hoje exemplifica de forma clara aquilo que eu
pretendo para a região Centro de Portugal, que é a aproximação ao Norte e
também a Castela e Leão. Juntos, os três territórios constituem a maior
plataforma ibérica de turismo, são uma grande porta de entrada. A raia tem
um enorme potencial turístico, que queremos transformar numa mais-valia para as
nossas regiões. Demos aqui um passo muito importante para os nossos objetivos
comuns”.
Também Luís Pedro Martins, Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal,
destacou o avanço estratégico: “Hoje demos um passo importante na cooperação
com a Junta de Castela e Leão e com o Turismo Centro de Portugal. É nosso
propósito dinamizar e concretizar a ideia de 3 regiões, 2 países e 1 destino,
estruturando produtos que temos em comum e apostando na promoção
conjunta dos mesmos”.
Ángel González Pieras, Diretor Geral de Turismo da Junta de Castela e Leão,
concluiu: “Foi um prazer constatar que há muitas semelhanças e pontos em comum
entre o turismo do Centro de Portugal, o turismo do Porto e Norte de Portugal,
e Castela e Leão. Concordámos em aprofundar o estabelecimento de uma estratégia
comum e apresentámos produtos que consideramos muito importantes para promover
o território em conjunto nos mercados emissores mais relevantes”.
Regiões de turismo reforçam estratégia de promoção
E se, apesar de, como se costuma dizer, nos ouvirem, monitorizarem movimentos, localização e comportamentos, esta aceleração forçada que nos faz andar depressa demais for, afinal, tão insustentável que acabe por (espero) ter efeito contrário?
O discurso do “combate à burocracia” pode ser perigoso se for entendido de forma acrítica, realista e inculta, ou seja, se dispensar os dados e evidências e assentar supostas verdades e credibilidades em mitos e estereótipos.
Campanhas dirigidas contra Mariana Mortágua mais não são do que inequívocos actos de misoginia e homofobia, e quem as difunde colabora com o que de mais cobarde, vil e ignóbil existe na sociedade portuguesa.