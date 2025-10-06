Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A visão é o nosso principal elo com o mundo: cerca de 80% das informações que recebemos vêm através da visão. Por isso, o que parece ser uma simples escolha de óculos ou lentes exige um cuidado extremo. Com a aproximação da celebração do Dia Mundial da Visão – que se comemora a 9 de Outubro – é essencial que perceba a importância da qualidade dos produtos ópticos para uma boa saúde visual.



Confiança e saúde visual com especialistas da ÓPT

Entendemos que, actualmente, a conveniência de comprar online e a preços baixos é sedutora, mas tal não se pode sobrepor à segurança e ao profissionalismo que as ópticas oferecem.

Os óculos são constituídos por armação e lentes oftálmicas, fabricados em laboratórios especializados e indicados para uma adaptação individualizada, de acordo com uma prescrição optométrica/oftalmológica, respeitando as preferências, exigências e as necessidades do utente. E é aqui que entra a importância de relevar as quatro principais valências de uma Óptica, em especial dos estabelecimentos ÓPT – Ópticos Portugueses, lojas associadas da Associação Nacional dos Ópticos (ANO): confiança, formação técnica, tecnologia e acompanhamento especializado.

Optar por uma Óptica de confiança é ter a certeza que conta com os profissionais mais qualificados, a tecnologia mais avançada e que tem a garantia de que todas as normas estão a ser cumpridas para potenciar não só um serviço comercial como um acto de saúde.

Além disso, os estabelecimentos ÓPT dispõem ainda de serviços de aconselhamento técnico e estético, bem como de atendimento personalizado e assistência pós-venda. Este último ponto é de extrema importância para o consumidor final, não só pela garantia do produto, mas pelo necessário acompanhamento profissional e técnico tão necessários nas áreas da Óptica e da saúde da visão.

E não é só nas lentes oftálmicas que é importante pensar na qualidade. Falemos nos óculos de sol. Apostamos que já viu estes artigos à venda em bombas de gasolina, livrarias, lojas de roupa, bijuteria e até na rua. Pense connosco: acha que são locais indicados para vender um equipamento de protecção individual (EPI)? Os óculos de sol vendidos fora do canal da Óptica raramente respeitam as normas de certificação da União Europeia. Apresentam até, muitas vezes, defeitos de fabrico, aberrações ópticas e materiais de má qualidade. As consequências mais comuns e imediatas sentidas por alguém que use uns óculos com má qualidade são: dores de cabeça, tonturas, sensação de visão alterada e até desconforto facial. A longo prazo, as consequências poderão ser bem mais graves, como desenvolvimento precoce de cataratas, degeneração macular relacionada com a idade (DMRI), e até cegueira, em casos extremos. Isto porque as lentes sem protecção são piores do que não usar qualquer filtro. O escurecimento da lente sem protecção provoca a dilatação da pupila, permitindo uma maior penetração de radiação nos olhos, originando danos no cristalino e na retina.

Adquira artigos de saúde visual apenas em Ópticas porque… a importância de uma óptica de confiança vê-se nos seus olhos!

Veja a loja ÓPT – Ópticos Portugueses mais perto de si: https://www.ano.com.pt/opticas/mapa