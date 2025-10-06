A importância de uma óptica de confiança para a saúde visual
A
visão é o nosso principal elo com o mundo: cerca de 80% das informações que
recebemos vêm através da visão. Por isso, o que parece ser uma simples escolha
de óculos ou lentes exige um cuidado extremo. Com a aproximação da
celebração do Dia Mundial da Visão – que se comemora a 9 de Outubro – é
essencial que perceba a importância da qualidade dos produtos ópticos para uma
boa saúde visual.
Confiança e saúde visual com especialistas da ÓPT
Entendemos
que, actualmente, a conveniência de comprar online e a preços baixos é
sedutora, mas tal não se pode sobrepor à segurança e ao profissionalismo que as
ópticas oferecem.
Os
óculos são constituídos por armação e lentes oftálmicas, fabricados em
laboratórios especializados e indicados para uma adaptação individualizada, de
acordo com uma prescrição optométrica/oftalmológica, respeitando as
preferências, exigências e as necessidades do utente. E é aqui que entra a
importância de relevar as quatro principais valências de uma Óptica, em
especial dos estabelecimentos ÓPT – Ópticos Portugueses, lojas associadas da
Associação Nacional dos Ópticos (ANO): confiança, formação técnica, tecnologia
e acompanhamento especializado.
Optar
por uma Óptica de confiança é ter a certeza que conta com os profissionais mais
qualificados, a tecnologia mais avançada e que tem a garantia de que todas as
normas estão a ser cumpridas para potenciar não só um serviço comercial como um
acto de saúde.
Além
disso, os estabelecimentos ÓPT dispõem ainda de serviços de aconselhamento
técnico e estético, bem como de atendimento personalizado e assistência
pós-venda. Este último ponto é de extrema importância para o consumidor final,
não só pela garantia do produto, mas pelo necessário acompanhamento
profissional e técnico tão necessários nas áreas da Óptica e da saúde da visão.
E não é só nas lentes oftálmicas que é importante
pensar na qualidade. Falemos nos óculos de sol. Apostamos que já viu estes
artigos à venda em bombas de gasolina, livrarias, lojas de roupa, bijuteria e
até na rua. Pense connosco: acha que são locais indicados para vender um
equipamento de protecção individual (EPI)? Os óculos de sol vendidos fora do
canal da Óptica raramente respeitam as normas de certificação da União
Europeia. Apresentam até, muitas vezes, defeitos de fabrico, aberrações
ópticas e materiais de má qualidade. As consequências mais comuns e
imediatas sentidas por alguém que use uns óculos com má qualidade são: dores de
cabeça, tonturas, sensação de visão alterada e até desconforto facial. A
longo prazo, as consequências poderão ser bem mais graves, como desenvolvimento
precoce de cataratas, degeneração macular relacionada com a idade (DMRI), e até
cegueira, em casos extremos. Isto porque as lentes sem protecção são piores
do que não usar qualquer filtro. O escurecimento da lente sem protecção
provoca a dilatação da pupila, permitindo uma maior penetração de radiação nos
olhos, originando danos no cristalino e na retina.
Adquira artigos de saúde visual
apenas em Ópticas porque… a importância de uma óptica de confiança vê-se nos
seus olhos!
