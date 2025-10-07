O Teatro Tivoli BBVA é o primeiro equipamento cultural em Portugal a receber esta distinção da Academia Europeia de Cinema, sendo a segunda distinção atribuída no país, depois da Ribeira do Porto em 2022.
O
Teatro Tivoli BBVA é, a partir de hoje, o primeiro equipamento cultural em
Portugal a ser distinguido pela Academia Europeia de Cinema como “Tesouro da
Cultura Cinematográfica Europeia”. A cerimónia comemorativa decorreu esta tarde
de segunda-feira, em Lisboa.
Teatro Tivoli BBVA é Tesouro da Cultura Cinematográfica Europeia
Esta
distinção, anunciada em abril, resulta de uma recomendação da Academia
Portuguesa de Cinema à Academia Europeia de Cinema, que reforça o valor
histórico, arquitetónico e simbólico deste espaço na preservação da memória
coletiva e da diversidade cultural do continente europeu.
Desde
2015, a pela Academia Europeia de Cinema reconhece locais de valor histórico e
simbólico para o cinema europeu, promovendo a sua preservação. Em 2025, o
Teatro Tivoli BBVA integra esta prestigiada lista, ao lado da Fonte de Trevi e
da Roda Gigante de Viena. Em Portugal, esta é a segunda distinção, depois da
Ribeira do Porto, em 2022.
“Este
reconhecimento como Tesouro da Cultura Cinematográfica Europeia,
ultrapassa em muito as paredes que sustentam o Tivoli. Ele sublinha a sua
importância como espaço de memória, de encontro e de partilha cultural. Durante
um século, este cinema foi palco de estreias, de aplausos e de emoções, que
uniram públicos e artistas, inscrevendo-se de forma indelével na história
cultural de Lisboa, de Portugal e da Europa”, destaca Paulo Trancoso,
Presidente da Academia Portuguesa de Cinema.
“Ao
longo de cem anos de existência, o Teatro Tivoli afirmou-se como um marco da
cultura nacional, e esta distinção constitui um reconhecimento de grande
nobreza. Esta ligação profunda ao cinema permanecerá sempre gravada neste
edifício — na sua estrutura, nos seus recantos, na sua alma – e, dia após dia,
continuará a escrever-se aqui um repertório de obras artísticas, encontros e
memórias, fazendo do Teatro Tivoli BBVA uma casa para todos os que se deixam
tocar por ele”, acrescenta Ana Carvalho, Diretora do Teatro Tivoli BBVA.
TEATRO
TIVOLI BBVA
Inaugurado
a 30 de novembro de 1924, o Cine-Teatro Tivoli foi projetado pelo arquiteto
Raúl Lino e encomendado por Frederico Lima Mayer, com o objetivo de dotar
Lisboa de uma sala de cinema moderna e sofisticada à altura das grandes
capitais europeias.
Na
inauguração foi exibido o filme mudo Violetas Imperiais, de Henry Roussel e com
Raquel Meller, acompanhado por um sexteto sob regência do violinista Nicolino
Milano. Desde então esta sala tornou-se num marco incontornável da vida
cultural da cidade, acolhendo não apenas estreias cinematográficas icónicas,
como Doutor Jivago ou Música no Coração, mas também uma programação diversa que
inclui teatro, concertos e espetáculos de dança, por onde passaram nomes de
referência.
O
Teatro Tivoli BBVA foi adquirido pela UAU Produtora no final de 2011. Deste
então a produtora tem investido na recuperação do Teatro, preservando o legado
arquitetónico, e dotado a sala de novas tecnologias e apresentado uma
programação cultural constante e diversa. Em 2015 o Teatro Tivoli BBVA foi
classificado como Monumento de Interesse Público.
Em 2024 o Teatro Tivoli BBVA assinalou o centenário da sala, através de
uma programação comemorativa que teve início em 2023 e que termina a 30 de
novembro de 2025. No âmbito desta comemoração, que juntou mais 400.000
espetadores, o Teatro apresentou mais de 100 produções nacionais e
internacionais, com sessões da música à dança, do teatro ao cinema e da magia
às conferências.
TEATRO TIVOLI BBVA É TESOURO DA CULTURA CINEMATOGRÁFICA EUROPEIA
Pergunto-me — não conhecendo eu o referido inquérito arquivado que visaria um juiz — como é que certas pessoas e associações aparentam possuir tanto conhecimento sobre o mesmo e demonstram tamanha convicção nas afirmações que proferem.
E se, apesar de, como se costuma dizer, nos ouvirem, monitorizarem movimentos, localização e comportamentos, esta aceleração forçada que nos faz andar depressa demais for, afinal, tão insustentável que acabe por (espero) ter efeito contrário?