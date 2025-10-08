● A marca reforça o seu compromisso com o bem-estar ao lançar uma plataforma que incentiva a prática desportiva, disponibilizando vídeos de treinos de diferentes intensidades orientados por personal trainers profissionais. O intuito é desafiar todos a “Darem o Litro”.
Desta vez, o convite é para que
sejam os consumidores a “Dar o litro”. Tudo porque quem “Dá o treino” é
Vitalis. A marca, que pretende reforçar o seu compromisso na hidratação e no desporto,
associando-se a um estilo de vida saudável, lança agora a iniciativa Personal
Bottle, uma plataforma gratuita e acessível a todos, com nove treinos
realizados por diferentes personal trainers profissionais, acessível
através dos rótulos das garrafas Vitalis.
Sob o mote #DáOLitroVitalisDáOTreino, a marca reforça a
sua aposta no desporto
e avança com uma proposta inovadora ao desenvolver esta plataforma com vídeos de treinos de três intensidades
diferentes (Iniciante, Intermédio e Avançado) dados por Bárbara Marto, Inês Lopes e Diogo Silvestre, que através da
sua experiência profissional, vão partilhar o seu conhecimento com qualquer pessoa que esteja
interessada em usufruir desta experiência.
Através desta
iniciativa, a marca do Super Bock Group
pretende dar continuidade
ao seu posicionamento próximo dos
consumidores, motivando-os a adotar um estilo de vida mais saudável e ativo no seu dia a dia.
Declaração
de Madalena Cunha, Manager Águas e Sidras do Super Bock Group:
“Há muito que
caminhamos lado a lado com o desporto. Com esta nova plataforma de treinos
orientados por personal trainers profissionais, reforçamos o nosso
compromisso em ser uma marca ativa no panorama desportivo nacional. Através
deste projeto, Vitalis quer estar ainda mais próxima do dia a dia de todos,
incentivando à prática de exercício físico e à procura constante da melhor
versão de cada um”.
Personal Bottle: Vitalis Dá o Treino através de nova plataforma desportiva
Com eleições de quatro em quatro anos, ficamos com uma cidade desleixada durante três anos e onze meses e, por isso, é claramente já tempo de dar uma volta ao calendário eleitoral. Uma eleição autárquica por mês, já! É o que pedem todos os cidadãos!