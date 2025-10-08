Personal Bottle: Vitalis Dá o Treino através de nova plataforma desportiva

● A marca reforça o seu compromisso com o bem-estar ao lançar uma plataforma que incentiva a prática desportiva, disponibilizando vídeos de treinos de diferentes intensidades orientados por personal trainers profissionais. O intuito é desafiar todos a “Darem o Litro”.

Desta vez, o convite é para que sejam os consumidores a “Dar o litro”. Tudo porque quem “Dá o treino” é Vitalis. A marca, que pretende reforçar o seu compromisso na hidratação e no desporto, associando-se a um estilo de vida saudável, lança agora a iniciativa Personal Bottle, uma plataforma gratuita e acessível a todos, com nove treinos realizados por diferentes personal trainers profissionais, acessível através dos rótulos das garrafas Vitalis.

Sob o mote #DáOLitroVitalisDáOTreino, a marca reforça a sua aposta no desporto e avança com uma proposta inovadora ao desenvolver esta plataforma com vídeos de treinos de três intensidades diferentes (Iniciante, Intermédio e Avançado) dados por Bárbara Marto, Inês Lopes e Diogo Silvestre, que através da sua experiência profissional, vão partilhar o seu conhecimento com qualquer pessoa que esteja interessada em usufruir desta experiência.

Através desta iniciativa, a marca do Super Bock Group pretende dar continuidade ao seu posicionamento próximo dos consumidores, motivando-os a adotar um estilo de vida mais saudável e ativo no seu dia a dia.

Declaração de Madalena Cunha, Manager Águas e Sidras do Super Bock Group:

“Há muito que caminhamos lado a lado com o desporto. Com esta nova plataforma de treinos orientados por personal trainers profissionais, reforçamos o nosso compromisso em ser uma marca ativa no panorama desportivo nacional. Através deste projeto, Vitalis quer estar ainda mais próxima do dia a dia de todos, incentivando à prática de exercício físico e à procura constante da melhor versão de cada um”.