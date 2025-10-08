Águas do Algarve lança a 4.ª edição do Concurso “A Água e o Mar Para Mim”

Arte, Sustentabilidade e Inclusão em Chapéus de Chuva
A Águas do Algarve
acaba de lançar a 4.ª edição do Concurso “A Água e o Mar Para Mim”, um projeto
pioneiro que une arte, sustentabilidade e inclusão social, envolvendo
instituições sociais, lares e universidades seniores de toda a região.
Concurso "A Água e o Mar Para Mim" une arte, sustentabilidade e inclusão social no Algarve
Este concurso
desafia pessoas idosas e pessoas com deficiência a transformarem um simples
chapéu de chuva numa obra de arte original, dando-lhe nova vida através de
cores, texturas e materiais reciclados, sempre com a água e o mar como
inspiração.
Mais do que um
concurso, “A Água e o Mar Para Mim” é um projeto de valorização pessoal e
cidadania ambiental, que convida a refletir sobre os desafios da escassez
hídrica, as alterações climáticas e a preservação da vida marinha, enquanto
promove a inclusão e o protagonismo de públicos tantas vezes esquecidos.
“Este é um projeto
que nos orgulha profundamente, porque dá voz e espaço a pessoas especiais que
têm muito a ensinar-nos. Através da arte, mostramos que todos podem e devem
fazer parte da construção de um futuro mais sustentável. Este projeto é uma
demonstração viva de que a sustentabilidade também se faz com alma, inclusão e
partilha.”, sublinha Isabel Soares, Presidente do Conselho de Administração da
Águas do Algarve.
Para Teresa
Fernandes, Coordenadora de Comunicação e Educação Ambiental da Águas do
Algarve, destaca o impacto transformador da iniciativa: “Ver o brilho nos olhos
dos participantes é algo indescritível. Cada chapéu conta uma história, carrega
memórias e emoções — é uma forma poética de mostrar que todos têm um papel na
defesa da água e do mar. Este projeto é arte, é educação e é também uma lição
de humanidade. A cada edição cresce a qualidade das obras e a emoção que elas
transmitem. Cresce também o envolvimento das instituições e a confiança dos
participantes, que se sentem verdadeiramente valorizados.”
Temas e
categorias
Na edição de 2026,
os participantes poderão explorar subtemas como: Conservação dos Oceanos, Ciclo
da Água, Biodiversidade Marinha, Tradições Marítimas, Impactos das Alterações
Climáticas, Mar de Plástico e Memórias da Água.
As obras serão
avaliadas com base em critérios como criatividade, uso de materiais
sustentáveis e impacto visual, com prémios para diferentes categorias. Os
vencedores receberão um aquário, símbolo de cuidado e equilíbrio com os
ecossistemas aquáticos.
Como participar
As inscrições estão
abertas até 30 de novembro de 2025 e podem ser feitas através do e-mail: comunicacao.ada@adp.pt. A entrega dos
prémios decorrerá em cerimónia pública no dia 23 de março de 2026, em Faro, no
âmbito das comemorações do Dia Mundial da Água.
Sobre a Águas do
Algarve
A Águas do Algarve,
S.A., empresa do Grupo Águas de Portugal, é responsável pela gestão do Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve, assegurando
a qualidade de vida da região e promovendo a sustentabilidade dos recursos hídricos.
Para além da sua missão técnica, a empresa tem vindo a afirmar-se como um
agente ativo de transformação social e ambiental, promovendo projetos
educativos e de sensibilização inovadores em toda a região.
Com eleições de quatro em quatro anos, ficamos com uma cidade desleixada durante três anos e onze meses e, por isso, é claramente já tempo de dar uma volta ao calendário eleitoral. Uma eleição autárquica por mês, já! É o que pedem todos os cidadãos!