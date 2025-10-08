Águas do Algarve lança a 4.ª edição do Concurso “A Água e o Mar Para Mim”

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Águas do Algarve acaba de lançar a 4.ª edição do Concurso “A Água e o Mar Para Mim”, um projeto pioneiro que une arte, sustentabilidade e inclusão social, envolvendo instituições sociais, lares e universidades seniores de toda a região.



Concurso "A Água e o Mar Para Mim" une arte, sustentabilidade e inclusão social no Algarve

Este concurso desafia pessoas idosas e pessoas com deficiência a transformarem um simples chapéu de chuva numa obra de arte original, dando-lhe nova vida através de cores, texturas e materiais reciclados, sempre com a água e o mar como inspiração.

Mais do que um concurso, “A Água e o Mar Para Mim” é um projeto de valorização pessoal e cidadania ambiental, que convida a refletir sobre os desafios da escassez hídrica, as alterações climáticas e a preservação da vida marinha, enquanto promove a inclusão e o protagonismo de públicos tantas vezes esquecidos.

“Este é um projeto que nos orgulha profundamente, porque dá voz e espaço a pessoas especiais que têm muito a ensinar-nos. Através da arte, mostramos que todos podem e devem fazer parte da construção de um futuro mais sustentável. Este projeto é uma demonstração viva de que a sustentabilidade também se faz com alma, inclusão e partilha.”, sublinha Isabel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Águas do Algarve.

Para Teresa Fernandes, Coordenadora de Comunicação e Educação Ambiental da Águas do Algarve, destaca o impacto transformador da iniciativa: “Ver o brilho nos olhos dos participantes é algo indescritível. Cada chapéu conta uma história, carrega memórias e emoções — é uma forma poética de mostrar que todos têm um papel na defesa da água e do mar. Este projeto é arte, é educação e é também uma lição de humanidade. A cada edição cresce a qualidade das obras e a emoção que elas transmitem. Cresce também o envolvimento das instituições e a confiança dos participantes, que se sentem verdadeiramente valorizados.”

Temas e categorias

Na edição de 2026, os participantes poderão explorar subtemas como: Conservação dos Oceanos, Ciclo da Água, Biodiversidade Marinha, Tradições Marítimas, Impactos das Alterações Climáticas, Mar de Plástico e Memórias da Água.

As obras serão avaliadas com base em critérios como criatividade, uso de materiais sustentáveis e impacto visual, com prémios para diferentes categorias. Os vencedores receberão um aquário, símbolo de cuidado e equilíbrio com os ecossistemas aquáticos.

Como participar

As inscrições estão abertas até 30 de novembro de 2025 e podem ser feitas através do e-mail: comunicacao.ada@adp.pt. A entrega dos prémios decorrerá em cerimónia pública no dia 23 de março de 2026, em Faro, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Água.

Sobre a Águas do Algarve

A Águas do Algarve, S.A., empresa do Grupo Águas de Portugal, é responsável pela gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve, assegurando a qualidade de vida da região e promovendo a sustentabilidade dos recursos hídricos. Para além da sua missão técnica, a empresa tem vindo a afirmar-se como um agente ativo de transformação social e ambiental, promovendo projetos educativos e de sensibilização inovadores em toda a região.

?? Mais informações em: www.aguasdoalgarve.pt