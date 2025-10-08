Concerto dos TAXI no Coliseu dos Recreios, 8 Novembro

Edição de 7 a 13 de outubro

Banda icónica do rock português, os TAXI celebram 45 anos de uma carreira cheia de garra, vanguardismo e sucesso. Nascidos no Porto, tornaram-se um fenómeno nacional em 1981 com o seu álbum homónimo - o primeiro disco de ouro do rock português. Seguiu-se "Cairo", em 1982… e o resto é história.



Um grupo de cinco homens posa com óculos de sol e camisas coloridas

Temas intemporais como “Chiclete”, “Cairo”, “O Fio da Navalha” ou “TV WC” continuam a marcar gerações e a inspirar músicos e fãs de todas as idades.

Agora, é altura de reviver esta energia contagiante ao vivo! 8 de novembro no Coliseu dos Recreios.

Não fique de fora!