Danone inaugura Hub de Inovação, reforçando o seu compromisso com a ciência e sustentabilidade

• 76% do portefólio da Danone Portugal é produzido neste
Hub, localizado em Aldaia(Valência), incluindo marcas icónicas como
Activia, Actimel, YoPRO e Danacol.
• Com mais de 60 milhões de euros investidos nos últimos cinco anos, o
novo Hub da Danone afirma-se como um modelo industrial de referência na
Europa, que alia ciência, saúde e sustentabilidade.
• O novo Hub de Inovação é um motor para a criação de
produtos funcionais com base científica e que vão de encontro às
necessidades nutricionais e preferências dos consumidores.
Lisboa, 30 de setembro de 2025
– A Danone acaba de inaugurar o seu Hub de Inovação em Aldaia, Valência,
a maior unidade industrial da empresa na Europa e um centro estratégico para
Portugal, de onde chegam ao mercado nacional 76% dos produtos do portefólio do
grupo. Marcas como Activia, Actimel, YoPRO e Danacol, presentes diariamente na
vida dos portugueses, têm origem neste espaço que combina ciência, tecnologia
de ponta e sustentabilidade.
O investimento de mais de 60 milhões de
euros nos últimos cinco anos transformou Aldaia num modelo de referência
para a indústria alimentar europeia. O Hub integra toda a cadeia de valor,
desde a produção de embalagens à sua distribuição, aplicando um modelo de
economia circular que garante eficiência, agilidade e redução do impacto
ambiental.
“Aldaia é muito mais do que uma fábrica
para a Danone: é um ponto de encontro entre a nossa história, o nosso
compromisso com a inovação e a nossa visão de futuro. Este novo Hub já é uma referência
na Europa e sinónimo de eficiência, sustentabilidade e liderança em produtos-chave
que a Danone disponibiliza no mercado português. Aldaia reflete na perfeição
como aproveitar o imenso conhecimento que temos em inovação, tecnologia e
tradição agropecuária para o colocar ao serviço das nossas marcas”, afirmou
François Lacombe, Diretor-Geral da Danone Ibéria.
Por sua vez, Marina Fernie,
Diretora Geral da Danone Portugal, comenta: “O
futuro da alimentação constrói-se com ciência e sustentabilidade. O Hub de
Aldaia, tem um papel determinante para Portugal ao unir tecnologia de ponta e
compromisso ambiental na criação de produtos que respondem às necessidades dos
consumidores portugueses e que reforçam a liderança da Danone em saúde e
nutrição no nosso país”.
Um motor de inovação para o
consumidor português
A inovação é a base do crescimento da
Danone e Aldaia é hoje o coração desse processo. Só desta unidade saem
anualmente mais de 180 projetos de inovação, que se traduzem em novos
produtos e melhorias no portefólio, como o aperfeiçoamento de fórmulas,
ingredientes, processos e embalagens, por exemplo.
Portugal desempenha um papel central neste
ecossistema: é um mercado pioneiro em diversas categorias. Foi em
Portugal que a Danone lançou pela primeira vez versões líquidas de Activia
Triplo 0, que mais tarde serviram de referência para outros países e a gama
proteica YoPRO teve em Portugal o seu mercado piloto.
Para além disso, a Danone investe, a nível
ibérico, 12 milhões de euros anuais em I&D e mantém um portefólio
com 90% de produtos de consumo diário saudáveis, adaptados às
necessidades e preferências dos consumidores portugueses.
Sustentabilidade: o iogurte
mais responsável
O Hub de Aldaia destaca-se igualmente pela
sustentabilidade. A fábrica funciona com 100% de eletricidade proveniente de
fontes renováveis e alberga uma das maiores instalações solares da Danone
na Europa. O modelo de economia circular permite produzir iogurtes com 30%
menos emissões de CO2
em comparação com
a média do mercado local.
Em Portugal, a Danone reforça este
compromisso com a sustentabilidade e com a sociedade através da redução de
açúcares no portefólio, contribuindo para a superação das metas impostas pela
Direção-Geral da Saúde à Indústria, e pela eliminação gradual de plásticos
desnecessários, poupando já cerca de 280 toneladas de plástico por ano.
Danone em Portugal: impacto
local, relevância global
Presente em Portugal desde 1989, a Danone
conta atualmente com cerca de 150 colaboradores diretos e impacta mais
de 300 postos de trabalho, considerando parceiros logísticos,
fornecedores e serviços indiretos. Os produtos da Danone estão presentes em 3
de cada 4 lares portugueses, com marcas que acompanham todas as fases da
vida, desde a infância até à terceira idade.
Mais do que negócio, a Danone distingue-se
pelo seu duplo propósito: levar saúde através da alimentação e gerar
impacto positivo na sociedade. Em Portugal, esta missão traduz-se em
iniciativas como o projeto “Heróis da Fruta”, em parceria com a APCOI,
que em 2024 envolveu mais de 79 mil crianças; colaborações com a Associação
Portuguesa de Nutrição, Liga Portuguesa Contra o Cancro e Fundação Portuguesa
de Cardiologia; e a doação anual de mais de 400 toneladas de alimentos
a instituições sociais.
Sobre a Danone
Com
a missão de levar saúde através da alimentação ao maior número de pessoas
possível, a Danone, fundada em 1919, encontra-se entre os líderes mundiais da
indústria alimentar e está atualmente organizada em três divisões: produtos
diários essenciais (produtos lácteos e vegetais), nutrição especializada
(nutrição infantil e nutrição clínica) e águas.
Através
da sua missão e do seu compromisso com o progresso, tanto empresarial como
social, a companhia pretende construir um futuro mais saudável, através de uma
saúde melhor, de uma vida melhor e de um mundo melhor para todos os seus
parceiros: os seus cerca de 100.000 colaboradores, consumidores, pacientes,
clientes, fornecedores, acionistas e todas as comunidades com as quais
interage. Com produtos presentes em mais de 120 mercados, a Danone alcançou um
volume de negócios de 24,2 mil milhões de euros em 2021.
A
Danone tem, a nível global, o objetivo de ser 100% certificada com o selo B
Corp até ao final de 2025. Desde 2023 que a Danone tem toda a sua operação em
Portugal com certificação B Corp, sendo a maior FMCG alimentar do nosso país e
a única do seu segmento com esta distinção.
