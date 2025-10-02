Danone inaugura Hub de Inovação, reforçando o seu compromisso com a ciência e sustentabilidade

• 76% do portefólio da Danone Portugal é produzido neste Hub, localizado em Aldaia (Valência), incluindo marcas icónicas como Activia, Actimel, YoPRO e Danacol.

• Com mais de 60 milhões de euros investidos nos últimos cinco anos, o novo Hub da Danone afirma-se como um modelo industrial de referência na Europa, que alia ciência, saúde e sustentabilidade.

• O novo Hub de Inovação é um motor para a criação de produtos funcionais com base científica e que vão de encontro às necessidades nutricionais e preferências dos consumidores.

Lisboa, 30 de setembro de 2025 – A Danone acaba de inaugurar o seu Hub de Inovação em Aldaia, Valência, a maior unidade industrial da empresa na Europa e um centro estratégico para Portugal, de onde chegam ao mercado nacional 76% dos produtos do portefólio do grupo. Marcas como Activia, Actimel, YoPRO e Danacol, presentes diariamente na vida dos portugueses, têm origem neste espaço que combina ciência, tecnologia de ponta e sustentabilidade.

O investimento de mais de 60 milhões de euros nos últimos cinco anos transformou Aldaia num modelo de referência para a indústria alimentar europeia. O Hub integra toda a cadeia de valor, desde a produção de embalagens à sua distribuição, aplicando um modelo de economia circular que garante eficiência, agilidade e redução do impacto ambiental.

“Aldaia é muito mais do que uma fábrica para a Danone: é um ponto de encontro entre a nossa história, o nosso compromisso com a inovação e a nossa visão de futuro. Este novo Hub já é uma referência na Europa e sinónimo de eficiência, sustentabilidade e liderança em produtos-chave que a Danone disponibiliza no mercado português. Aldaia reflete na perfeição como aproveitar o imenso conhecimento que temos em inovação, tecnologia e tradição agropecuária para o colocar ao serviço das nossas marcas”, afirmou François Lacombe, Diretor-Geral da Danone Ibéria.

Por sua vez, Marina Fernie, Diretora Geral da Danone Portugal, comenta: “O futuro da alimentação constrói-se com ciência e sustentabilidade. O Hub de Aldaia, tem um papel determinante para Portugal ao unir tecnologia de ponta e compromisso ambiental na criação de produtos que respondem às necessidades dos consumidores portugueses e que reforçam a liderança da Danone em saúde e nutrição no nosso país”.

Um motor de inovação para o consumidor português

A inovação é a base do crescimento da Danone e Aldaia é hoje o coração desse processo. Só desta unidade saem anualmente mais de 180 projetos de inovação, que se traduzem em novos produtos e melhorias no portefólio, como o aperfeiçoamento de fórmulas, ingredientes, processos e embalagens, por exemplo.

Portugal desempenha um papel central neste ecossistema: é um mercado pioneiro em diversas categorias. Foi em Portugal que a Danone lançou pela primeira vez versões líquidas de Activia Triplo 0, que mais tarde serviram de referência para outros países e a gama proteica YoPRO teve em Portugal o seu mercado piloto.

Para além disso, a Danone investe, a nível ibérico, 12 milhões de euros anuais em I&D e mantém um portefólio com 90% de produtos de consumo diário saudáveis, adaptados às necessidades e preferências dos consumidores portugueses.

Sustentabilidade: o iogurte mais responsável

O Hub de Aldaia destaca-se igualmente pela sustentabilidade. A fábrica funciona com 100% de eletricidade proveniente de fontes renováveis e alberga uma das maiores instalações solares da Danone na Europa. O modelo de economia circular permite produzir iogurtes com 30% menos emissões de CO2 em comparação com a média do mercado local.

Em Portugal, a Danone reforça este compromisso com a sustentabilidade e com a sociedade através da redução de açúcares no portefólio, contribuindo para a superação das metas impostas pela Direção-Geral da Saúde à Indústria, e pela eliminação gradual de plásticos desnecessários, poupando já cerca de 280 toneladas de plástico por ano.

Danone em Portugal: impacto local, relevância global

Presente em Portugal desde 1989, a Danone conta atualmente com cerca de 150 colaboradores diretos e impacta mais de 300 postos de trabalho, considerando parceiros logísticos, fornecedores e serviços indiretos. Os produtos da Danone estão presentes em 3 de cada 4 lares portugueses, com marcas que acompanham todas as fases da vida, desde a infância até à terceira idade.

Mais do que negócio, a Danone distingue-se pelo seu duplo propósito: levar saúde através da alimentação e gerar impacto positivo na sociedade. Em Portugal, esta missão traduz-se em iniciativas como o projeto “Heróis da Fruta”, em parceria com a APCOI, que em 2024 envolveu mais de 79 mil crianças; colaborações com a Associação Portuguesa de Nutrição, Liga Portuguesa Contra o Cancro e Fundação Portuguesa de Cardiologia; e a doação anual de mais de 400 toneladas de alimentos a instituições sociais.

Sobre a Danone

Com a missão de levar saúde através da alimentação ao maior número de pessoas possível, a Danone, fundada em 1919, encontra-se entre os líderes mundiais da indústria alimentar e está atualmente organizada em três divisões: produtos diários essenciais (produtos lácteos e vegetais), nutrição especializada (nutrição infantil e nutrição clínica) e águas.

Através da sua missão e do seu compromisso com o progresso, tanto empresarial como social, a companhia pretende construir um futuro mais saudável, através de uma saúde melhor, de uma vida melhor e de um mundo melhor para todos os seus parceiros: os seus cerca de 100.000 colaboradores, consumidores, pacientes, clientes, fornecedores, acionistas e todas as comunidades com as quais interage. Com produtos presentes em mais de 120 mercados, a Danone alcançou um volume de negócios de 24,2 mil milhões de euros em 2021.

A Danone tem, a nível global, o objetivo de ser 100% certificada com o selo B Corp até ao final de 2025. Desde 2023 que a Danone tem toda a sua operação em Portugal com certificação B Corp, sendo a maior FMCG alimentar do nosso país e a única do seu segmento com esta distinção.

Para mais informações: www.danone.pt.