Modelo Continente atribui apoio extraordinário de 500€ a 36.000 colaboradores

A Modelo Continente (MC) vai atribuir já em dezembro, aos seus colaboradores um valor de 500€. Esta medida irá abranger 36.000 pessoas, o que representa um investimento superior a 15M de euros. Este é um gesto que a empresa acredita poder ajudar a mitigar os impactos sentidos no custo de vida, proporcionando um Natal melhor para todos, no contexto particularmente difícil que estamos a viver.

A MC está desde sempre comprometida com o bem-estar das suas pessoas, tanto a nível profissional e pessoal. Faz parte da sua proposta de valor e é algo que está enraizado na sua cultura. 2022 tem sido particularmente desafiante para os portugueses, com impacto na gestão do orçamento familiar. Neste sentido, ao longo deste ano, a MC tem vido a reforçar o pacote interno de benefícios financeiros e sociais aos colaboradores, num investimento anual superior a 10M de euros. Com impacto financeiro direto destaca-se o aumento do subsídio de refeição em cerca de 22 euros por mês.

O pacote de benefícios da MC inclui, entre outros, um plano de telecomunicações com voucher para aquisição de telemóvel, seguro de saúde e de vida e acesso a vantagens e parcerias exclusivas em diferentes áreas (lazer, saúde e bem-estar, educação...).

Para além destes benefícios a MC reforçou, em 2022, a oferta de bens alimentares que disponibiliza às suas pessoas nas áreas sociais das operações de loja e logística.

Sendo o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional uma prioridade para a MC, a empresa atribuiu ainda mais 2 dias de férias a todos os colaboradores, como reconhecimento e valorização da assiduidade.

Recorde-se que recentemente a MC implementou novos benefícios de flexibilidade laboral como a Flex Friday, que permite a 3.000 colaboradores condensarem uma hora no dia de trabalho, de 2ª a 5ª feira, para poderem ter a tarde de 6ª feira livre. Em alternativa, é possível trabalhar em regime híbrido, escolher o horário diário de trabalho e ainda beneficiar de uma redução de horário, com redução proporcional do vencimento.

A empresa robusteceu ainda o programa ‘Somos Sonae’, que para além da área de literacia financeira tem um novo eixo de saúde mental. Este programa solidário da MC, desenvolvido em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, foi criado em 2013, com o objetivo de intervir e de apoiar os colaboradores Sonae em situação de vulnerabilidade económica ou social. Este programa disponibiliza apoio em várias vertentes desde bens, serviços e produtos de primeira necessidade, apoio jurídico e renegociação de dívidas e créditos, apoios na área de saúde (psicológico e saúde oral), entre outros. Desde 2020, conta também com um novo eixo de apoio às Vítimas de Violência Doméstica.

Ainda na área da saúde, para além do seguro de vida e das consultas de psicologia ou psiquiatria incluídas no seguro de saúde, a empresa disponibiliza consultas gratuitas de apoio psicológicas online, 24 horas por dia. Adicionalmente, foi criado o programa #PrecisamosFalar, que visa sensibilizar para o tema da saúde mental e dotar todas as pessoas de ferramentas que lhes permitam estar atento aos sinais de alerta (seus e de quem os rodeia). Este programa atua em três fases distintas: sensibilização; informação e formação.

Para Vera Rodrigues, Head of People da MC, "Atravessamos um contexto económico complexo, que coloca desafios à gestão do orçamento das famílias portuguesas. E perante isso, o nosso compromisso com a sociedade , neste momento difícil, começa cá dentro e desde logo com as nossas pessoas.

E por isso, por estarmos atentos ao seu bem-estar, quisemos proporcionar-lhes uma época festiva mais feliz junto das suas famílias. Sabemos que momentos extraordinários exigem medidas extraordinárias, e por esse motivo, este ano , decidimos avançar com esta medida especial.

Na verdade, ao longo de 2022 implementamos um conjunto alargdo de medidas que acreditamos poderem reforçar o compromisso das nossas pessoas com a MC e que lhes irão proporcionar, no seu conjunto, um Natal melhor a todos. Na MC, tudo o que somos, conseguimos juntos. Somos #BetterTogether."