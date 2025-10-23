MIGUEL GAMEIRO & PÓLO NORTE - 30 ANOS DE CARREIRA

Três
décadas de carreira, palcos e emoções partilhadas: Miguel Gameiro & os Pólo
Norte celebram 30 anos de música, de estrada e de histórias para contar.
“Lisboa”
marca o início de um percurso, sólido e reconhecido, que deixou uma marca
indelével na memória coletiva musical do país. Seguiram-se êxitos como “Grito”, “Aprender
a Ser Feliz” e “Se Eu Voltasse Atrás”, que se tornaram
referências para várias gerações.
Também
o percurso a solo de Miguel Gameiro contribuiu para esta história, com êxitos
como “Dá-me um Abraço” ou “O Teu Nome”, que
continuam a tocar fundo no coração do público.
O
Coliseu Micaelense acolhe este concerto comemorativo — uma noite para celebrar
um percurso musical ímpar e revisitar canções que nos acompanham desde sempre.
Um espetáculo que reafirma a ligação duradoura entre Miguel Gameiro, os Pólo
Norte e o seu público.
Informações Adicionais
Mobilidade
reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte
a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou
e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de
segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos
camarotes e balcões (pisos superiores).