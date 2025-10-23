MIGUEL GAMEIRO & PÓLO NORTE - 30 ANOS DE CARREIRA

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

2025 é ano de celebração!

Três décadas de carreira, palcos e emoções partilhadas: Miguel Gameiro & os Pólo Norte celebram 30 anos de música, de estrada e de histórias para contar.

“Lisboa” marca o início de um percurso, sólido e reconhecido, que deixou uma marca indelével na memória coletiva musical do país. Seguiram-se êxitos como “Grito”, “Aprender a Ser Feliz” e “Se Eu Voltasse Atrás”, que se tornaram referências para várias gerações.

Também o percurso a solo de Miguel Gameiro contribuiu para esta história, com êxitos como “Dá-me um Abraço” ou “O Teu Nome”, que continuam a tocar fundo no coração do público.

O Coliseu Micaelense acolhe este concerto comemorativo — uma noite para celebrar um percurso musical ímpar e revisitar canções que nos acompanham desde sempre. Um espetáculo que reafirma a ligação duradoura entre Miguel Gameiro, os Pólo Norte e o seu público.

Informações Adicionais

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

31 de OUTUBRO, 21h00 | porta abre às 20H00Preços

Plateia:

1ª Plateia: 20,00€

2ª Plateia: 18.00€

Balcões:

1º Balcão Central: 15.00€

2º Balcão Central: 12.50€

1º Balcão Lateral: 10,00€

2º Balcão Lateral: 8,00€

Camarotes centrais (4 pessoas): 100.00€

Camarotes laterais (3 pessoas): 60.00€