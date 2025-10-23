2026
aproxima-se e, com ele, mais um Grande Baile de Réveillon no Coliseu
Micaelense!
Prepare-se
para o evento mais elegante, tradicional e aguardado do ano! Uma noite de festa
com a Coliseum Orchestra, ao som das vozes de Frank Rod Junior e Verónica
Arruda, e com a Banda Stereo Mode, no palco principal. E não só! O Salão Nobre
recebe também as atuações do DJ Antoine C e DJ Tójó.
Não
perca o evento que há anos marca a passagem de ano nos Açores com glamour e
tradição!
Grande Baile de Réveillon 2026 – onde a magia do novo ano ganha vida!
Mobilidade
reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte
a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou
e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de
segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos
camarotes e balcões (pisos superiores).