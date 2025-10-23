Sábado – Pense por si

GRANDE BAILE DE RÉVEILLON 2026

14:58
2026 aproxima-se e, com ele, mais um Grande Baile de Réveillon no Coliseu Micaelense!

Prepare-se para o evento mais elegante, tradicional e aguardado do ano! Uma noite de festa com a Coliseum Orchestra, ao som das vozes de Frank Rod Junior e Verónica Arruda, e com a Banda Stereo Mode, no palco principal. E não só! O Salão Nobre recebe também as atuações do DJ Antoine C e DJ Tójó.

Não perca o evento que há anos marca a passagem de ano nos Açores com glamour e tradição!

Grande Baile de Réveillon 2026 – onde a magia do novo ano ganha vida!

O novo Regulamento Oficial está disponível nas nossas redes sociais e em https://coliseumicaelense.pt/wp-content/uploads/2025/10/Regulamento-Reveillon-2026.pdf

Informações Adicionais

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.  Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Preços

Individual: 55.00€

Mesas de Pista (4 px): 250.00€

Mesas de 1º Balcão (6 px): 400.00€

Mesas de 2º Balcão (4 px): 250.00€

Camarotes (6 px): 340.00€

