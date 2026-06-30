Leve o sabor d`O Bem Disposto para onde quiser

N´O Bem Disposto, a comida caseira continua a ser uma verdadeira tentação e as novidades da carta, um excelente motivo para voltar. Mas há outra razão para os habitués regressarem vezes sem conta: o serviço de take away, pensado para quem não abdica de comer bem, mesmo fora do restaurante.

Cada vez mais procurado, o take away d´O Bem Disposto é a solução perfeita para aproveitar melhor o tempo livre ou para levar para férias, sendo possivel fazer encomendas para que tudo esteja organizado na hora de partir. No dia-a-dia é uma solução prática com opções prontas para acompanhar qualquer momento; reunir amigos e família em casa, organizar um almoço descontraído na praia, um piquenique no campo ou simplesmente para aqueles dias em que apetece relaxar sem cozinhar.

Com uma abordagem prática e contemporânea, O Bem Disposto combina os sabores tradicionais da cozinha portuguesa com soluções convenientes, saborosas e equilibradas, adaptadas aos diferentes estilos de vida. O objetivo é simples: proporcionar refeições de qualidade, leves e criativas para saborear em qualquer lugar.

Destacamos alguns dos favoritos para take-away:

Salgados - Os famosos croquetes, disponíveis em vários sabores, as empadas artesanais e as quiches Lorraine individuais continuam entre os produtos mais procurados. Versáteis e fáceis de transportar, são ideais para uma refeição rápida, um lanche especial ou um dia de praia.

Refeições para Partilhar - Uma seleção variada de pratos de peixe e carne, preparada a pensar nos momentos de convívio entre famlia, como o Bacalhau Espiritual ou Mini Burgers. Perfeitas para férias, fins de semana ou para aqueles dias em que o único plano é desfrutar sem preocupações.

Grazing Boxes - Autênticas protagonistas das encomendas mais recentes, as Grazing Boxes reúnem uma seleção cuidada de sabores e apresentações irresistíveis. São a escolha ideal para um sunset entre amigos, um piquenique sofisticado ou uma oferta original quando se visita alguém.

Para tornar cada experiência ainda mais completa, O Bem Disposto conta com parceiros que criaram produtos de excelência Made in Portugal, de que são exemplo os vinhos brancos, tintos e rosés da marca algarvia Arvad.

Entre as sugestões de sobremesas, as propostas vão para os deliciosos botões de caramelo salgado da Pipa's Healthy Cakes e para o famoso salame de chocolate da Lisboetas, que proporcionam aquele doce final que nos deixa de sorriso nos lábios.

Este verão saborear O Bem Disposto fora de portas, significa ter sempre à mão comida caseira, deliciosa e suculenta, perpetuando a sensação de estar sempre em casa com propostas frescas, leves e criativas.

O Bem Disposto

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De Segunda a quinta-feira

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