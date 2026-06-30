CONTINENTE PLAY É A APOSTA DA MARCA EM LIVROS, GAMING E BRINQUEDOS PARA TODA A GENTE

Lançamento traduz aposta no universo do entretenimento e apresenta soluções para todas as idades e gostos.

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No âmbito do mesmo, o Continente promove o Mercado do Livro e a Feira de Brinquedos de Verão até dias 5 e 26 de julho, respetivamente, assim como descontos de 15% em toda a loja entre os dias 22 a 28 de junho.

Campanha multimeios destaca a importância de parar e abrir espaço a momentos de descontração, aproveitando o tempo livre.

Num contexto em que o ritmo de vida é cada vez mais acelerado, nunca foi tão importante parar e abrir espaço para a distração. O Continente apresenta o Continente Play, uma nova identidade que assinala um passo estratégico na evolução da marca, posicionando-a como destino de referência no entretenimento, pensado para toda a gente.

Com uma oferta completa e conveniente, o Continente Play combina acessibilidade e qualidade, privilegia a omnicanalidade e conjuga a experiência online e em loja, reunindo uma proposta de valor abrangente de artigos pensados para diferentes perfis, gostos e necessidades, alinhada com tendências e novos hábitos de consumo.

Este upgrade reflete-se no reforço do portefólio, onde se incluem desde livros a brinquedos, passando ainda pelo gaming, e sempre aos melhores preços.

E porque ler é uma das melhores formas de escapismo, o Continente Play reúne uma seleção composta por mais de 30.000 livros no Continente Online. Para simplificar a jornada de compra, a página está organizada por diferentes categorias, como autor, género, tendências e recomendações de leitura.

A par, o Continente conta ainda com uma secção dedicada a e-readers, na qual é possível encontrar aparelhos da marca Kobo e os melhores acessórios para os decorar, proteger e transportar.

Para assegurar que os adultos também usufruem de tempo livre e de qualidade, o Continente Play conta com opções que incluem colecionáveis, puzzles e jogos, acompanhando tendências, como as trading cards Pokémon, e permitindo a todos redescobrir o prazer de brincar, com marcas de referência como Lego e Funko.

No universo do gaming, o Continente Play disponibiliza jogos, acessórios e consolas alinhadas com as últimas tendências dos jogadores.

E há mais novidades. O Continente Play apresenta também pré-vendas de novidades, quer de marcas icónicas, como Lego e também livros.

No âmbito deste lançamento, o Continente promove o Mercado do Livro e a Feira de Brinquedos de Verão até dias 5 e 26 de julho, respetivamente.

Ao agregar a sua gama de entretenimento no Continente Play, o Continente reforça o compromisso com a democratização do entretenimento, mostrando que a diversão é para todos.

Os produtos estão disponíveis nas lojas Continente e também no Continente Online, que inclui uma gama alargada de produtos com modelos exclusivos.

O lançamento é acompanhado por uma campanha multimeios, presente em televisão, rádio, digital, exterior, lojas e folheto, desenvolvida pela Fuel, que reforça, num tom leve e divertido, a importância que os momentos de lazer desempenham no bem-estar e a relevância de os incluir na rotina.