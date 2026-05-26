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LEROY MERLIN Almada reabre totalmente renovada com nova experiência de compra “NextGen”

26 de maio de 2026 às 11:37
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Investimento total de 7 milhões de euros na transformação integral da loja; 

LEROY MERLIN Almada: espaço renovado oferece experiência de compra "NextGen"
Promoções em cerâmicas e revestimentos na Leroy Merlin
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Espaço de 10.000 m² organizado por “mundos temáticos” para uma jornada de compra mais simples, fluida e inspiradora; 

Novos conceitos como a Naterial store-in-store, Espaço de Economia Circular e uma Zona de Workshops para clientes e profissionais. 

A LEROY MERLIN celebra hoje a reabertura oficial da sua loja de Almada. Após nove meses de uma profunda transformação, a unidade renasce como uma loja “NextGen”, focada na otimização da experiência de compra, na digitalização e numa oferta de soluções mais completa para a melhoria do habitat. 

Com um investimento de 7 milhões de euros, a nova LEROY MERLIN Almada apresenta uma superfície total de 10.000 m² (dos quais 9.300 m² de área comercial), totalmente redesenhada para ser mais ágil e útil. A grande novidade reside na organização por “Mundos Temáticos” -  Decorativo, Renovação Interior, Acondicionamento Exterior e Técnico - que permite aos clientes navegar de forma mais lógica e encontrar rapidamente soluções para cada projeto ou orçamento. 

Comprometida em oferecer a experiência mais integrada do mercado, a loja disponibiliza agora 27.878 referências com stock imediato. Entre os novos destaques estão o novo Espaço Projeto, com 550 m² de showrooms dedicados a cozinhas, roupeiros e casas de banho, e a Naterial store-in-store, um espaço de 182 m² focado em mobiliário de jardim e bem-estar exterior. A pensar na sustentabilidade, a loja estreia ainda um Espaço de Economia Circular, serviço de reparação de ferramentas e espaços dedicados ao Cliente Profissional. 

A equipa de Almada é composta por 273 colaboradores especializados, encontrando-se atualmente em fase de reforço através de novos recrutamentos para garantir um atendimento cada vez mais próximo e técnico. 

“A renovação de Almada nasce da escuta ativa dos nossos clientes e do compromisso de liderar a melhoria do habitat em Portugal. Este projeto de transformação integral não é apenas uma mudança estética; é um salto na funcionalidade e inovação. Queremos que os habitantes da região encontrem aqui tudo o que precisam para as suas casas, com uma jornada de compra simplificada e o apoio de uma equipa altamente qualificada”, afirma Soledad Bautista, Diretora Regional da LEROY MERLIN. 

A loja LEROY MERLIN Almada fica situada na R. Sérgio Malpique, 2814-515 Almada e mantém o seu horário habitual de funcionamento, das 8h às 21h, dispondo de serviços de conveniência como caixas self check-out e levantamento de encomendas via Click & Drive. 

Saiba mais sobre a nova loja de Almada em leroymerlin.pt e conheça todas as oportunidades aqui.  

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