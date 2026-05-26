Marvila acolhe a 11ª edição do Poster Mostra® a 30 de maio

A partir do dia 30 de maio Marvila ganha mais cor com as propostas vencedoras do POSTER MOSTRA®, que há 11 anos, desafia artistas e novos talentos a expressarem a sua criatividade através do meio de comunicação mais antigo do mundo: o Poster, apresentado em grande formato no espaço público.

Os 40 trabalhos expostos juntam as propostas vencedoras das duas Open Calls já realizadas - a Open Call Poster e a Open Call Sandeman – a que se juntam nomes convidados pelo POSTER MOSTRA®, como Binau, Daniela Guerreiro, Luís Perdigão, Teresa Freitas e Tiago Miranda.

A inauguração acontece no dia 30 de maio, às 16h00, e marca, uma vez mais, um dos momentos mais especiais da mostra. O programa inclui uma visita guiada conduzida por Bruno Pereira, ao ritmo e olhar do curador e diretor artístico e dos novos artistas do POSTER MOSTRA®. O ponto de encontro é, este ano na Rua Amorim, contígua ao Largo Poço do Bispo, onde as obras estarão expostas. Neste dia, público e autores partilham o gosto pelas artes, bem como as histórias e inspirações por detrás de cada criação. A filosofia de livre acesso à arte, tanto para quem participa como para quem observa, resulta numa exposição que cruza fotografia, pintura, artes gráficas, desenho e ilustração.

A diversidade artística marca a exposição, num ambiente descontraído que, pelas 17h00, se prolonga ao 8 Marvila, onde se desvenda uma segunda exposição, com todos os trabalhos dos participantes das duas Open Calls. Urbano e cosmopolita, o POSTER MOSTRA revela uma crescente participação internacional, com propostas oriundas do Canadá, Espanha, Itália, Bósnia Herzegovina, Bulgária e Brasil.

A exposição POSTER MOSTRA®, estará patente nas ruas de Marvila até 30 de setembro.

“O Poster está na rua! 40 criativos invadem as paredes de Marvila. Há 11 anos a celebrar a arte e a comunicação de forma livre e espontânea entre convidados diretos e a nossa escolha da Open Call. Não faltem.”

Bruno Pereira, Curador e Diretor Artístico do Poster Mostra

ARTISTAS CONVIDADOS:

Alexandra Cruz, Binau, Daniela Guerreiro, Francisco Gomes, Hugo Brazão, Inês Falafogo, Luís Perdigão, Mateus Cunha, Migwel, Núria Figueiredo, Osias André, Patricia Mendonça, Pedro Sadio, Teresa Freitas, Tiago Miranda.

VENCEDORES OPEN CALL POSTER:

Celina Amorim, Daniel Gómez Vega, Diego Fratini, Gabriel Miranda, Guillermo Vidal, Helena Mendes, José Marques, Joana Dornellas, Luís Cruz, Maciel Santos, Mar, Matheus Zaffani e Paulo Mariano.

VENCEDORES OPEN CALL SANDEMAN:

Ana Marques, André Lima, Fernando Faleiro, Albano Mouta, Laura Patrício, Rodolfo Barretto e Thiago Storino.

Poster Mostra – 30 de maio a 30 de setembro

Rua Amorim e 8 Marvila

Inauguração 30 de maio às 16h00

Mais informações em www.postermostra.com

Labdesign.Departamento®, é um amplificador de cultura. Faz curadoria e desenvolve projetos para marcas, patrocinadores, mecenas, entidades públicas e privadas, envolvendo artistas, designers, músicos, arquitetos, escritores e outros ligados à área da criação. Focado na dinamização e disseminação da cultura de livre acesso em grande escala em conjunto com parceiros com capacidade de concretização.

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Ao longo de mais de dois séculos, a Sandeman tem baseado o seu sucesso numa capacidade rara de inovação, aliada à tradição e conhecimento profundo transmitido de geração em geração. Fundada em Londres, em 1790, pelo ambicioso jovem escocês George Sandeman, é uma marca que depois de mais de 230 anos mantém o seu caráter contemporâneo, sedutor e misterioso.

Com vinhos de classe mundial e qualidade superior, reconhecidos em vários prémios da especialidade, a Sandeman revelou desde cedo uma forte ligação às artes, privilegiando parcerias com artistas como o conhecido Jean d’Ylen ou o escocês George Massiot-Brown, autor da mítica figura The Don em 1928. Valorizando sempre uma abordagem inovadora e sofisticada na sua comunicação, continua a reinventar-se nos dias de hoje.

https://www.sandeman.com/