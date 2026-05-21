Aveiro celebra o Bom Dia Cerâmica 2026 com arte e tradição

Fim de semana de 23 e 24 de maio junta exposições, oficinas e performances que celebram a cerâmica em Aveiro
O Município de
Aveiro associa-se à realização do “Bom Dia Cerâmica 2026”, uma iniciativa
promovida a nível europeu pelo Agrupamento Europeu de Cidades Cerâmicas, em
articulação com a Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica.
Vitral com vasos decorativos em estilo clássico
Ao longo do fim de
semana de 23 e 24 de maio, cerca de três dezenas de cidades e vilas cerâmicas
portuguesas juntam-se a mais de duas centenas de cidades de sete países
europeus para promover e valorizar o património cerâmico europeu, naquela que é
a maior rede internacional dedicada à cerâmica.
Em Aveiro, a
programação reúne exposições, oficinas, performances e experiências
participativas, envolvendo artistas, artesãos, famílias e entidades ligadas ao
universo da cerâmica, numa celebração que cruza tradição, criatividade,
investigação e inovação.
No sábado, dia 23 de maio, entre as 10h00 e as 18h00, o Mercado do
Peixe recebe a “Festa da Cerâmica | Ceramic Street Fest”, uma mostra dedicada à
cerâmica, do artesanato à indústria, incluindo áreas de investigação e
tecnologia, com a participação de artistas, artesãos locais e diversas
entidades do setor.
No mesmo espaço
decorre também a oficina “Com as Mãos no Barro”, dirigida às famílias,
permitindo descobrir diferentes pastas cerâmicas e experimentar as três
técnicas manuais fundamentais do trabalho em cerâmica: rolos, lastra e bola.
Entre as 10h00 e
as 12h00, realiza-se ainda a “Oficina de Ocarinas”, dinamizada pela d'Orfeu
Associação Cultural, dedicada à exploração de instrumentos musicais feitos de
barro, como a ocarina, um dos instrumentos mais antigos do mundo e
profundamente ligado à cultura popular portuguesa.
A programação
inclui também a performance solo cerâmica “Chá ou chá?”, da companhia WeTumTum,
com sessões às 15h00 e às 17h00, num formato “workshow” que desafia o público a
participar ativamente no processo criativo e performativo.
No Museu da
Cidade, entre as 10h00 e as 12h30 e das 13h30 às 18h00, será apresentado o
documentário “As Sete Vidas da Argila”, uma viagem pelas experiências e
memórias de quem dá vida às fábricas de cerâmica da região da Ria de Aveiro,
com som de Sofia Saldanha e imagens de João Garcia Neto.
Já no domingo, dia
24, às 10h30, o Museu Arte Nova acolhe uma visita comentada à exposição
“Imersão na Cor. A cor no movimento Arte Nova”, dedicada à importância da cor
no movimento Arte Nova e à sua expressão em Aveiro, particularmente na
arquitetura, na produção cerâmica e no têxtil.
Durante o dia, o
Auditório do Museu da Cidade volta a receber a apresentação do documentário “As
Sete Vidas da Argila”, entre as 10h00 e as 12h30 e das 13h30 às 18h00.
Entre as 10h00 e
as 13h00, o Museu da Cidade recebe ainda a oficina “Cria a tua caneca”,
dinamizada pela Pássaro de Seda, onde os participantes poderão criar e decorar
a sua própria caneca através da técnica da bola, com posterior cozedura,
vidragem e entrega das peças.
Aveiro celebra o Bom Dia Cerâmica 2026 com arte e tradição