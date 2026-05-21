Aveiro celebra o Bom Dia Cerâmica 2026 com arte e tradição

Fim de semana de 23 e 24 de maio junta exposições, oficinas e performances que celebram a cerâmica em Aveiro

O Município de Aveiro associa-se à realização do “Bom Dia Cerâmica 2026”, uma iniciativa promovida a nível europeu pelo Agrupamento Europeu de Cidades Cerâmicas, em articulação com a Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica.



Vitral com vasos decorativos em estilo clássico

Ao longo do fim de semana de 23 e 24 de maio, cerca de três dezenas de cidades e vilas cerâmicas portuguesas juntam-se a mais de duas centenas de cidades de sete países europeus para promover e valorizar o património cerâmico europeu, naquela que é a maior rede internacional dedicada à cerâmica.

Em Aveiro, a programação reúne exposições, oficinas, performances e experiências participativas, envolvendo artistas, artesãos, famílias e entidades ligadas ao universo da cerâmica, numa celebração que cruza tradição, criatividade, investigação e inovação.

No sábado, dia 23 de maio, entre as 10h00 e as 18h00, o Mercado do Peixe recebe a “Festa da Cerâmica | Ceramic Street Fest”, uma mostra dedicada à cerâmica, do artesanato à indústria, incluindo áreas de investigação e tecnologia, com a participação de artistas, artesãos locais e diversas entidades do setor.

No mesmo espaço decorre também a oficina “Com as Mãos no Barro”, dirigida às famílias, permitindo descobrir diferentes pastas cerâmicas e experimentar as três técnicas manuais fundamentais do trabalho em cerâmica: rolos, lastra e bola.

Entre as 10h00 e as 12h00, realiza-se ainda a “Oficina de Ocarinas”, dinamizada pela d'Orfeu Associação Cultural, dedicada à exploração de instrumentos musicais feitos de barro, como a ocarina, um dos instrumentos mais antigos do mundo e profundamente ligado à cultura popular portuguesa.

A programação inclui também a performance solo cerâmica “Chá ou chá?”, da companhia WeTumTum, com sessões às 15h00 e às 17h00, num formato “workshow” que desafia o público a participar ativamente no processo criativo e performativo.

No Museu da Cidade, entre as 10h00 e as 12h30 e das 13h30 às 18h00, será apresentado o documentário “As Sete Vidas da Argila”, uma viagem pelas experiências e memórias de quem dá vida às fábricas de cerâmica da região da Ria de Aveiro, com som de Sofia Saldanha e imagens de João Garcia Neto.

Já no domingo, dia 24, às 10h30, o Museu Arte Nova acolhe uma visita comentada à exposição “Imersão na Cor. A cor no movimento Arte Nova”, dedicada à importância da cor no movimento Arte Nova e à sua expressão em Aveiro, particularmente na arquitetura, na produção cerâmica e no têxtil.

Durante o dia, o Auditório do Museu da Cidade volta a receber a apresentação do documentário “As Sete Vidas da Argila”, entre as 10h00 e as 12h30 e das 13h30 às 18h00.

Entre as 10h00 e as 13h00, o Museu da Cidade recebe ainda a oficina “Cria a tua caneca”, dinamizada pela Pássaro de Seda, onde os participantes poderão criar e decorar a sua própria caneca através da técnica da bola, com posterior cozedura, vidragem e entrega das peças.