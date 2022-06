KSB organiza Campeonato de Matraquilhos interno

De dois em dois meses na primeira segunda e terça feiras do mês, o escritório da KSB enche-se de animação, gritos de entusiasmo e gargalhadas. A causa da disrupção do silêncio, que habitualmente se ouve nas tardes do escritório, deve-se ao "Campeonato de Matraquilhos KSB".

O "Campeonato de Matraquilhos KSB" foi implementado há cerca de 6 meses. Ocorre quando os colegas de todas as zonas do país se deslocam à sede da KSB em Sintra, e toda a equipa tem a oportunidade de trabalhar fisicamente junta.





A principal regra é que os jogos só podem ocorrer durante as horas de expediente, pois, é importante transmitir uma mensagem clara, que momentos de descontração e brincadeira no trabalho, para fortalecer as relações pessoais entre os colaboradores, promover o espírito de equipa, a boa disposição e um ambiente criativo, são indispensáveis a uma empresa de sucesso, rentável e em crescimento, com colaboradores e clientes satisfeitos.









Os colaboradores são divididos em equipas de 2 pessoas, de acordo com um "handicap" equivalente ao do golfe, e, durante as duas tardes, as equipas defrontam-se em jogos de 5 minutos. Apesar do nível de aptidão para o jogo ser variado entre os colaboradores, o nível de diversão e competitividade é sempre elevado.

Como surgiu a ideia?





Os matraquilhos sempre fizeram parte da história da empresa. Todos os "Fins de Semana KSB" (um evento que ocorre todos os anos, há 20 anos, em que os colaboradores passam um fim de semana num hotel, com diferentes atividades lúdicas e de teambuilding) a empresa pede aos alojamentos para disponibilizarem (ou leva a sua) uma mesa de matraquilhos, sendo a maior parte do tempo livre do fim de semana passado à volta da mesma.





O campeonato decorre na atual sala de convívio, mobilada com a mesa de matraquilhos, jogos de setas, pufes e uma prateleira recheada de jogos de tabuleiro. No entanto, se visitasse esta sala há 5 anos atrás, iria encontrar um espaço com um propósito diferente: a sala era anteriormente dedicada à exposição dos produtos da empresa, um "Showroom"!





Durante um workshop de teambuilding que ocorreu num dos anuais "Fim de Semana KSB", um dos colaboradores sugeriu transformar a sala de exposição numa sala de convívio, pois poucos clientes visitam a sede (por norma, os profissionais da KSB é que se deslocam ao encontro dos clientes). Todos gostaram da ideia, e passados 6 meses, a mudança foi feita.





Trazer a ideia para a realidade





Passados 5 anos, desde a reforma da sala de convívio, João Leite, diretor geral da KSB, começou a reparar que as únicas vezes que ouvia os barulhos da mesa de matraquilhos a ser usada, era nas raras ocasiões em que um dos filhos dos colaboradores estava no escritório. De outra maneira, a mesa não tinha grande utilização.





João Leite diz "temos a imagem de uma empresa moderna e relaxada, com a sala de convívio logo à entrada, e em muitos outros aspetos até o somos, no entanto, neste caso, era só uma fachada, pois na realidade ela era muito pouco utilizada."





Na sequência da pandemia, em que a empresa esteve longos períodos quase vazia, com a grande maioria dos colaboradores em teletrabalho, após ponderar como poderia dinamizar o convívio, o espírito de equipa e a boa disposição na empresa, na hora do regresso ao trabalho presencial (na realidade, híbrido), e dar vida à sala de convívio, chegou à ideia de organizar o campeonato de matraquilhos.





A iniciativa tem sido muito bem recebida pelos colaboradores e tem proporcionado bastantes momentos de diversão. Este mês, decorreu a 4ª jornada do campeonato e a previsão é continuar com esta nova tradição.