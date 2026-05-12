Festival Terras sem Sombra leva música, património e biodiversidade a Mértola

Concertos, visitas culturais e iniciativas dedicadas à preservação ambiental marcam a passagem da 22.ª temporada do festival pelo concelho alentejano, nos dias 16 e 17 de maio.

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COMUNICADO DE IMPRENSA



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O concelho de Mértola recebe, nos dias 16 e 17 de maio, mais uma etapa da 22.ª temporada do Festival Terras sem Sombra, iniciativa que volta a cruzar música, património cultural e salvaguarda da biodiversidade num programa multidisciplinar que percorre o território alentejano.

A programação tem início no dia 16 de maio, às 15h00, com a atividade de património cultural “Engenhos, Memórias, Paisagens: os Moinhos de Mértola”, dedicada à valorização da memória e identidade do território. O ponto de encontro será na Achada de São Sebastião, junto ao Parque de Estacionamento da Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Mértola.

No mesmo dia, às 21h30, a Igreja Matriz de Nossa Senhora Entre-as-Vinhas recebe o concerto “Pablo Casals e Johann Sebastian Bach: Diversas (Talvez Muitas) Afinidades Electivas”, protagonizado pela violoncelista suíça Estelle Revaz. O espetáculo propõe uma viagem musical em torno das afinidades artísticas entre dois nomes incontornáveis da música erudita.

Já no dia 17 de maio, às 09h30, o festival promove uma ação dedicada à biodiversidade sob o tema “A Raça Bovina Mertolenga: Uma Perspectiva Agro-Ecológica”, em Corte do Pinto. A iniciativa pretende destacar a importância da preservação desta raça autóctone e o seu papel no equilíbrio ambiental e económico da região. O ponto de encontro será na Junta de Freguesia de Mértola.

O Festival Terras sem Sombra continua assim a afirmar-se como um projeto cultural de referência nacional, promovendo o diálogo entre arte, património e sustentabilidade, ao mesmo tempo que valoriza os territórios do interior e as suas comunidades.