Avenida Open Week regressa de 23 a 29 de maio

Exposições, workshops, visitas guiadas, aulas abertas e experiências de styling na Avenida da Liberdade
Descobrir
o universo da Avenida da Liberdade ganha uma nova dimensão com o Avenida
Open Week, uma celebração exclusiva que revela, a cada edição perspectivas
inesperadas da avenida mais icónica de Lisboa, através de vários happenings
de livre acesso, que todos os anos entusiasmam o grande público.
A IV
edição regressa entre 23 e 29 de maio, uma semana especial durante a
qual 20 espaços de excelência abrem as suas portas para visitas guiadas,
exposições, workshops, aulas abertas e experiências de styling e beleza. Uma
oportunidade rara para aceder a bastidores, descobrir ateliers, conhecer
histórias e mergulhar na autenticidade do Luxury District de Lisboa, dinamizado
pela Associação Avenida.
Mais do
que um evento, o Avenida Open Week é um convite a sentir a qualidade, o
detalhe e a exclusividade que definem a Avenida da Liberdade. Entre cultura,
espetáculo, moda, arte, beleza, gastronomia, história, moda e design, cada
experiência foi pensada para despertar a curiosidade e elevar o prazer da
descoberta. Desde visitas guiadas aos bastidores de salas de espetáculo
emblemáticas, ao acesso a zonas nobres de um palácio, passando por exposições
em espaços premium ou numa Casa-Museu de caráter singular, cada momento promete
surpreender.
O apetite
por novas descobertas gastronómicas é uma constante e assume também um papel de
destaque, com propostas que apelam aos sentidos: um workshop dedicado à criação
de um prato icónico, uma masterclasse de coquetelaria e momentos de degustação
que revelam os segredos e a riqueza do Vinho do Porto.
A Avenida
da Liberdade desperta o lado mais hedonista de cada um, pelo que o bem-estar e
a imagem completam esta experiência, com iniciativas que vão do relaxamento, a
abordagens inovadoras no universo capilar até à consultoria personalizada de
styling ou aulas abertas de pilates. Experiências sensoriais pensadas para quem
valoriza o detalhe e deseja uma atenção personalizada.
O Avenida
Open Week é já um ponto alto da agenda da capital, e promete uma vontade
renovada de conhecer melhor a Avenida.
Durante
esta semana, várias atividades têm lugares limitados pelo que é necessária uma
inscrição prévia até ao dia 18 de maio, com indicação do local, dia e hora a
visitar e contato, para o mail info@avliberdade.com. Consulte no site avliberdade.com o programa completo para conhecer
todos os detalhes e coloque a Avenida Open Week na sua agenda.
Associação
Avenida
A Avenida
da Liberdade é promovida pela Associação Avenida, que tem como missão, entre
outras, comunicar a extraordinária oferta que é possível encontrar no Luxury
District de Lisboa. A Associação tem mais de 150 associados de áreas
diversas, nomeadamente lojas, hotéis, restaurantes, serviços e espaços
dedicados à cultura. É uma Associação aberta a todos os interessados com
espaços na principal artéria de Lisboa e adjacentes, que se queiram juntar para
a uma só voz, promover a avenida nas vertentes comercial e cultural, interagir
com as entidades públicas e beneficiar todos aqueles que ali se
encontram.
Conheça
todos os associados no site oficial da Avenida da Liberdade.