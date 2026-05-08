Avenida Open Week regressa de 23 a 29 de maio

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Descobrir o universo da Avenida da Liberdade ganha uma nova dimensão com o Avenida Open Week, uma celebração exclusiva que revela, a cada edição perspectivas inesperadas da avenida mais icónica de Lisboa, através de vários happenings de livre acesso, que todos os anos entusiasmam o grande público.

A IV edição regressa entre 23 e 29 de maio, uma semana especial durante a qual 20 espaços de excelência abrem as suas portas para visitas guiadas, exposições, workshops, aulas abertas e experiências de styling e beleza. Uma oportunidade rara para aceder a bastidores, descobrir ateliers, conhecer histórias e mergulhar na autenticidade do Luxury District de Lisboa, dinamizado pela Associação Avenida.

Mais do que um evento, o Avenida Open Week é um convite a sentir a qualidade, o detalhe e a exclusividade que definem a Avenida da Liberdade. Entre cultura, espetáculo, moda, arte, beleza, gastronomia, história, moda e design, cada experiência foi pensada para despertar a curiosidade e elevar o prazer da descoberta. Desde visitas guiadas aos bastidores de salas de espetáculo emblemáticas, ao acesso a zonas nobres de um palácio, passando por exposições em espaços premium ou numa Casa-Museu de caráter singular, cada momento promete surpreender.

O apetite por novas descobertas gastronómicas é uma constante e assume também um papel de destaque, com propostas que apelam aos sentidos: um workshop dedicado à criação de um prato icónico, uma masterclasse de coquetelaria e momentos de degustação que revelam os segredos e a riqueza do Vinho do Porto.

A Avenida da Liberdade desperta o lado mais hedonista de cada um, pelo que o bem-estar e a imagem completam esta experiência, com iniciativas que vão do relaxamento, a abordagens inovadoras no universo capilar até à consultoria personalizada de styling ou aulas abertas de pilates. Experiências sensoriais pensadas para quem valoriza o detalhe e deseja uma atenção personalizada.

O Avenida Open Week é já um ponto alto da agenda da capital, e promete uma vontade renovada de conhecer melhor a Avenida.

Durante esta semana, várias atividades têm lugares limitados pelo que é necessária uma inscrição prévia até ao dia 18 de maio, com indicação do local, dia e hora a visitar e contato, para o mail info@avliberdade.com. Consulte no site avliberdade.com o programa completo para conhecer todos os detalhes e coloque a Avenida Open Week na sua agenda.

Associação Avenida

A Avenida da Liberdade é promovida pela Associação Avenida, que tem como missão, entre outras, comunicar a extraordinária oferta que é possível encontrar no Luxury District de Lisboa. A Associação tem mais de 150 associados de áreas diversas, nomeadamente lojas, hotéis, restaurantes, serviços e espaços dedicados à cultura. É uma Associação aberta a todos os interessados com espaços na principal artéria de Lisboa e adjacentes, que se queiram juntar para a uma só voz, promover a avenida nas vertentes comercial e cultural, interagir com as entidades públicas e beneficiar todos aqueles que ali se encontram.

Conheça todos os associados no site oficial da Avenida da Liberdade.

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