Restaurante Rubro celebra 20 anos com sunsets festivos

O restaurante RUBRO celebra em maio o seu 20.º aniversário, assinalando a data com um programa especial de sunsets no espaço do Campo Pequeno às quarta-feiras, desafiando clientes e amigos a juntarem-se à festa. As celebrações decorrem nos dias 13, 20, 27 de maio e 3 de junho, entre as 17h30 e as 20h30, num ambiente descontraído e animado, naquele que foi o primeiro RUBRO. Os sunsets vão contar com DJ sets, cortador de presunto ao vivo e vários bares, o cenário ideal para brindar a duas décadas de história e aproveitar a convidativa esplanada, durante a Golden Hour. Ao final das tardes de quarta-feira a proposta é abrandar, beber um copo e “picar” um dos muitos sabores e petiscos ibéricos.

Fundado há precisamente duas décadas, o Rubro é um restaurante lisboeta que combina grelha, tapas e vinho com uma proposta gastronómica focada na qualidade do produto e na experiência de convívio. Reconhecido pela sua especialização em carne maturada, é hoje uma referência para apreciadores de boa comida e bons vinhos.

A história do Rubro começou com o sonho de dois bons amigos e uma viagem a Espanha. Luís Pereira e João Magalhães, partilhavam uma vasta experiência na grande distribuição e tinham o desejo de criar um restaurante que refletisse o que mais apreciam na gastronomia.

Numa viagem ao país vizinho, onde contactaram com novas tendências gastronómicas, o projecto ganhou forma e desenvolvido o um conceito próprio assente em três pilares fundamentais: grelha, tapas e vinho.

O nome “Rubro” surgiu de forma natural. Evoca cor de fogo, vinho, festa, raça e força, valores que definem a identidade da marca.

O primeiro restaurante abriu em 2006, na Praça de Touros do Campo Pequeno. Dois anos mais tarde, nasceu o segundo espaço na Rua Rodrigues Sampaio, num edifício distinguido com o Prémio Valmor em 1915.

Desde a sua origem, o Rubro destacou-se pela qualidade da sua carne maturada, área em que se especializou, sendo hoje uma das suas imagens de marca. Na ementa, destaca-se o emblemático Chuletón de Buey, considerado um dos ex-libris da casa, e uma variedade de petistos e especialidades que convidam à partiulham. A carta é vasta e apresenta para além das entradas de Queijos e Ibéricos, pratos de Ovos, Cogumelhos e, em Parrilla, suculentas sugestões confecionadas da grelha. Complementam a carta, variados pratos de Vegetais e Saladas de inspiração mediterrânea e deliciosas Sobremesas de sabores contemporâneos e tradicionais.

Ao longo destas duas décadas, o RUBRO consolidou-se como um espaço de encontro, onde tradição e contemporaneidade convivem de forma natural, e onde cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência autêntica, centrada na qualidade dos ingredientes, na simplicidade e no convívio à mesa. São já uma referência as jornadas gastronómicas do Rubro que dão protagonismo à gastronomia de algumas regiões espanholas, assim como as míticas provas de vinho que decorrem quinzenalmente e que já deram a conhecer vinhos selecionados de mais de 100 produtores, de todas as regiões de Portugal.

Com esta celebração, o restaurante reforça o seu posicionamento como espaço de partilha e experiência, mantendo viva a essência que o tornou uma referência na restauração em Lisboa.

“Celebrar 20 anos é, acima de tudo, celebrar as pessoas. A equipa, os produtores, e todos os clientes e amigos que nos acompanharam ao longo deste percurso. 20 anos depois, continuamos a acreditar que os melhores momentos acontecem à volta da mesa.

Sejam bem-vindos!”