Restaurante Rubro celebra 20 anos com sunsets festivos

Sabores ibéricos e encontro de amigos prometem 4 dias de festa no campo pequeno
O
restaurante RUBRO celebra em maio o seu 20.º aniversário, assinalando a data
com um programa especial de sunsets no espaço do Campo Pequeno às
quarta-feiras, desafiando clientes e amigos a juntarem-se à festa. As
celebrações decorrem nos dias 13, 20, 27 de maio e 3 de junho, entre as 17h30 e
as 20h30, num ambiente descontraído e animado, naquele que foi o primeiro
RUBRO. Os sunsets vão contar com DJ sets, cortador de presunto ao vivo e vários
bares, o cenário ideal para brindar a duas décadas de história e aproveitar a
convidativa esplanada, durante a Golden Hour. Ao final das tardes de
quarta-feira a proposta é abrandar, beber um copo e “picar” um dos muitos
sabores e petiscos ibéricos.
Fundado
há precisamente duas décadas, o Rubro é um restaurante lisboeta que combina
grelha, tapas e vinho com uma proposta gastronómica focada na qualidade do
produto e na experiência de convívio. Reconhecido pela sua especialização em
carne maturada, é hoje uma referência para apreciadores de boa comida e bons
vinhos.
A
história do Rubro começou com o sonho de dois bons amigos e uma viagem a
Espanha. Luís Pereira e João Magalhães, partilhavam uma vasta experiência na
grande distribuição e tinham o desejo de criar um restaurante que refletisse o
que mais apreciam na gastronomia.
Numa
viagem ao país vizinho, onde contactaram com novas tendências gastronómicas, o
projecto ganhou forma e desenvolvido o um conceito próprio assente em três
pilares fundamentais: grelha, tapas e vinho.
O
nome “Rubro” surgiu de forma natural. Evoca cor de fogo, vinho, festa, raça e
força, valores que definem a identidade da marca.
O
primeiro restaurante abriu em 2006, na Praça de Touros do Campo Pequeno. Dois
anos mais tarde, nasceu o segundo espaço na Rua Rodrigues Sampaio, num edifício
distinguido com o Prémio Valmor em 1915.
Desde
a sua origem, o Rubro destacou-se pela qualidade da sua carne maturada, área em
que se especializou, sendo hoje uma das suas imagens de marca. Na ementa,
destaca-se o emblemático Chuletón de Buey, considerado um dos ex-libris da
casa, e uma variedade de petistos e especialidades que convidam à partiulham. A
carta é vasta e apresenta para além das entradas de Queijos e Ibéricos, pratos
de Ovos, Cogumelhos e, em Parrilla, suculentas sugestões confecionadas da
grelha. Complementam a carta, variados pratos de Vegetais e Saladas de
inspiração mediterrânea e deliciosas Sobremesas de sabores contemporâneos e
tradicionais.
Ao
longo destas duas décadas, o RUBRO consolidou-se como um espaço de encontro,
onde tradição e contemporaneidade convivem de forma natural, e onde cada
detalhe é pensado para proporcionar uma experiência autêntica, centrada na
qualidade dos ingredientes, na simplicidade e no convívio à mesa. São já uma
referência as jornadas gastronómicas do Rubro que dão protagonismo à
gastronomia de algumas regiões espanholas, assim como as míticas provas de
vinho que decorrem quinzenalmente e que já deram a conhecer vinhos selecionados
de mais de 100 produtores, de todas as regiões de Portugal.
Com
esta celebração, o restaurante reforça o seu posicionamento como espaço de
partilha e experiência, mantendo viva a essência que o tornou uma referência na
restauração em Lisboa.
“Celebrar
20 anos é, acima de tudo, celebrar as pessoas. A equipa, os produtores, e todos
os clientes e amigos que nos acompanharam ao longo deste percurso. 20 anos
depois, continuamos a acreditar que os melhores momentos acontecem à volta da
mesa.
Sejam
bem-vindos!”
Restaurante Rubro celebra 20 anos com sunsets festivos