Engenharia Física Aplicada no ISEL com 30 vagas e acesso a bolsas







O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa – ISEL lançou muito recentemente uma nova licenciatura, dedicada ao desenvolvimento de produtos de engenharia criativos e inovadores, adaptados às necessidades atuais e futuras da sociedade e do ambiente. A licenciatura em Engenharia Física Aplicada será lecionada a partir do ano letivo 2022/2023 e a segunda fase de candidaturas encontra-se aberta até 23 de setembro. Existem 30 vagas disponíveis e bolsas por atribuir.

Este novo curso conta com financiamento ao abrigo do projeto Next Level Higher Education for All@ Politécnico de Lisboa do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), enquadrado no programa "Impulso Jovens STEAM". Este plano pretende contribuir para o aumento do número de estudantes no ensino superior através da captação de novos públicos, da valorização da formação ao longo da vida e, simultaneamente, de uma maior colaboração com as empresas e organizações da sociedade.





No âmbito desta nova licenciatura, serão atribuídas bolsas de mérito e bolsas para mulheres estudantes nas áreas STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics, de forma a promover o talento feminino em áreas profissionais em que as mulheres ainda continuam sub-representadas.









Mantendo a forte componente prática e a ligação ao mercado de trabalho que caracterizam o ISEL, o curso desenvolve-se em ambiente de oficina e em interação direta com os equipamentos dos novos laboratórios instalados com o apoio do PRR.

A licenciatura em Engenharia Física Aplicada conta, ainda, com um corpo docente altamente qualificado, integralmente composto por doutorados e especialistas, que fazem parte de grupos de investigação nos melhores centros de I&D do país. A participação em inúmeros projetos de investigação nacionais e internacionais, incluindo parcerias com o CERN, a UNESCO e o IFREMER, e o elevado número de publicações em conceituadas revistas, incluindo a Nature, confere um elevado nível de excelência e prestígio a todo o corpo docente.





Assim, a mais recente aposta do ISEL vai dotar os alunos de competências avançadas nas novas realidades e oportunidades das plataformas de prototipagem eletrónica e da revolução IoT (Internet of Things), tais como instrumentação e eletrónica, aquisição de dados, robótica, comunicação digital e impressão 3D, entre outras.





À semelhança de vários cursos oferecidos pelo ISEL, esta licenciatura foi desenvolvida em colaboração com diversas entidades empresariais e industriais de relevo e culmina na realização de um estágio numa empresa ou instituição, garantindo assim uma efetiva aproximação entre a formação académica sólida em matemática e física e a realidade do mundo do trabalho, proporcionando as melhores condições de empregabilidade.