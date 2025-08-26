Sábado – Pense por si

CASA ERMELINDA FREITAS CONQUISTA 11 MEDALHAS DE OURO NA VI EDIÇÃO DO: CONCURSO DE VINHOS ESCANÇÕES DE PORTUGAL 2025

15:54
A Casa Ermelinda Freitas voltou a ver os seus vinhos premiados e reconhecidos, na VI Concurso de Vinhos Escanções de Portugal, uma iniciativa da Associação dos Escanções de Portugal reconhecida pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). Foi conquistado um total de 11 medalhas de ouro (4 Tambuladeira de Ouro – Vinhos de Planície e 7 Selo de Qualidade Ouro – Vinhos de Planície).

Lista de vinhos premiados:

“6º Concurso de Vinhos Escanções de Portugal” –  Julho 2025

Tambuladeira de Ouro - Vinhos de Planície:

- Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet Reserva Tinto 2022

- Casa Ermelinda Freitas Cabernet Sauvignon Reserva Tinto 2023

- Dona Ermelinda Reserva Tinto 2022

- Dona Ermelinda Reserva Branco 2024

Selo de Qualidade Ouro - Vinhos de Planície:

- Bocage White Wine Branco 2023

- Casa Ermelinda Freitas Moscatel Roxo de Setúbal Superior 2010

- Casa Ermelinda Freitas Sauvignon Blanc & Verdelho Branco 2024

- Quinta da Mimosa Tinto 2023

- Terras do Pó Reserva Tinto 2022

- Vinha do Torrão Grande Escolha Tinto 2023

- Vinha do Torrão Reserva Branco 2024

Estamos perante o melhor ano de sempre, no que toca à conquista de prémios da Casa Ermelinda Freitas. Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca a nível nacional e internacional. 

Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 2500 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.

