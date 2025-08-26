CASA ERMELINDA FREITAS CONQUISTA 11 MEDALHAS DE OURO NA VI EDIÇÃO DO: CONCURSO DE VINHOS ESCANÇÕES DE PORTUGAL 2025

Casa Ermelinda Freitas conquista 11 medalhas de ouro em Portugal
A Casa Ermelinda Freitas voltou a ver os seus vinhos
premiados e reconhecidos, na VI Concurso de Vinhos Escanções de Portugal, uma
iniciativa da Associação dos Escanções de Portugal reconhecida pelo Instituto
da Vinha e do Vinho (IVV). Foi conquistado um total de 11 medalhas de ouro (4
Tambuladeira de Ouro – Vinhos de Planície e 7 Selo de Qualidade Ouro – Vinhos
de Planície).
Lista de vinhos premiados:
“6º Concurso de Vinhos Escanções de Portugal”– Julho 2025
Tambuladeira de Ouro - Vinhos de Planície:
- Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet Reserva Tinto
2022
- Casa Ermelinda Freitas Cabernet Sauvignon Reserva Tinto
2023
- Dona Ermelinda Reserva Tinto 2022
- Dona Ermelinda Reserva Branco 2024
Selo de Qualidade Ouro - Vinhos de Planície:
- Bocage White Wine Branco 2023
- Casa Ermelinda Freitas Moscatel Roxo de Setúbal
Superior 2010
- Casa Ermelinda Freitas Sauvignon Blanc & Verdelho
Branco 2024
- Quinta da Mimosa Tinto 2023
- Terras do Pó Reserva Tinto 2022
- Vinha do Torrão Grande Escolha Tinto 2023
- Vinha do Torrão Reserva Branco 2024
Estamos perante o melhor ano de
sempre, no que toca à conquista de prémios da Casa Ermelinda Freitas. Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da
marca a nível nacional e internacional.
Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas,
já obteve mais de 2500 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes
que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura
sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e
consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.
