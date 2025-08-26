ALMEIDA VIVE A 21ª EDIÇÃO DA RECRIAÇÃO HISTÓRICA DO CERCO DE ALMEIDA 29 a 31 de agosto de 2025

De 29 a 31 de
agosto de 2025, a Fortaleza de Almeida transforma-se no maior palco
histórico do país para receber a 21ª edição da Recriação Histórica do Cerco
de Almeida. Durante três dias, história, cultura e emoção fundem-se numa
viagem única ao século XIX, celebrando o passado com experiências inesquecíveis
para toda a família.
Organizado pelo Município
de Almeida, em parceria com o Grupo de Reconstituição Histórica do
Município de Almeida (GRHMA), este evento tem vindo a afirmar-se, há mais
de duas décadas, como uma referência nacional e internacional na recriação das
Invasões Francesas. Cerca de 450 recriadores históricos, vindos de
vários países, dão vida à grandiosa Praça-Forte, transportando os visitantes
para um ambiente autêntico, vibrante e repleto de ação.
“Aqui, a história não
se lê — vive-se. Almeida oferece a quem nos visita uma experiência sensorial
única, feita de memórias, tradição e partilha”, destaca a organização.
UMA
VIAGEM PELO TEMPO
As ruas e praças da vila enchem-se de desfiles, paradas militares, acampamentos
históricos, oficinas vivas e demonstrações de táticas de batalha. No Mercado
Oitocentista, artesãos, mercadores e os emblemáticos Louceiros da Malhada
Sorda recriam os ofícios e saberes de outros tempos, proporcionando uma imersão
completa no século XIX.
O ambiente festivo é
reforçado por espetáculos de música, danças tradicionais, teatro, jogos
populares e experiências interativas como falcoaria, passeios de burros e
visitas à quinta dos animais — momentos que encantam miúdos e graúdos.
SABORES
QUE CONQUISTAM
A viagem no tempo também se sente à mesa: nas tabernas do recinto, nos
restaurantes locais com a Rota Gastronómica, ou na Tenda da
Biscoitaria, onde é possível acompanhar ao vivo a confeção de receitas
ancestrais, com produtos endógenos da região.
DESTAQUES
IMPERDÍVEIS
Baile e Sarau
Cultural Oitocentista (29 de agosto) – Um dos momentos mais
esperados, com danças Oitocentistas, num cenário mágico e cheio de glamour.
Concerto com a
Fadista CARMINHO (30 de agosto) – A voz inconfundível do
fado nacional eleva a noite de sábado.
Recriação
Histórica (30 de agosto) – Cerco à Praça-Forte, seguido
de Espetáculo de Drones e Piromusical.
Atividade
artística “Pinceladas, formas e cores…” (30 de agosto) –
Uma celebração criativa do século XIX com a ASTA e artistas locais.
Espetáculo
teatral “Profissões” (31 de agosto) – A Associação Cultural
“Conheça a Sua Aldeia” leva o público a reviver ofícios e personagens de
época.
EXPERIÊNCIA
COMPLETA
Para mergulhar totalmente nesta viagem ao passado, os visitantes podem alugar
trajes de época na Casa do Traje, adquirir produtos exclusivos na Loja
Oficial e na Casa do Copo, ou colecionar a moeda oficial de
2025 — um souvenir obrigatório para os apaixonados pela história.
Graças
ao apoio contínuo do Exército Português, da Direção de História e
Cultura Militar, das forças de segurança, bombeiros e associações nacionais
e internacionais, esta recriação é hoje um evento de referência, capaz de
atrair milhares de visitantes todos os anos à “Estrela do Interior”.
ALMEIDA
ESPERA POR SI — VENHA FAZER PARTE DESTA HISTÓRIA!
