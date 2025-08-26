ALMEIDA VIVE A 21ª EDIÇÃO DA RECRIAÇÃO HISTÓRICA DO CERCO DE ALMEIDA 29 a 31 de agosto de 2025

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

De 29 a 31 de agosto de 2025, a Fortaleza de Almeida transforma-se no maior palco histórico do país para receber a 21ª edição da Recriação Histórica do Cerco de Almeida. Durante três dias, história, cultura e emoção fundem-se numa viagem única ao século XIX, celebrando o passado com experiências inesquecíveis para toda a família.

Organizado pelo Município de Almeida, em parceria com o Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida (GRHMA), este evento tem vindo a afirmar-se, há mais de duas décadas, como uma referência nacional e internacional na recriação das Invasões Francesas. Cerca de 450 recriadores históricos, vindos de vários países, dão vida à grandiosa Praça-Forte, transportando os visitantes para um ambiente autêntico, vibrante e repleto de ação.

“Aqui, a história não se lê — vive-se. Almeida oferece a quem nos visita uma experiência sensorial única, feita de memórias, tradição e partilha”, destaca a organização.

UMA VIAGEM PELO TEMPO

As ruas e praças da vila enchem-se de desfiles, paradas militares, acampamentos históricos, oficinas vivas e demonstrações de táticas de batalha. No Mercado Oitocentista, artesãos, mercadores e os emblemáticos Louceiros da Malhada Sorda recriam os ofícios e saberes de outros tempos, proporcionando uma imersão completa no século XIX.

O ambiente festivo é reforçado por espetáculos de música, danças tradicionais, teatro, jogos populares e experiências interativas como falcoaria, passeios de burros e visitas à quinta dos animais — momentos que encantam miúdos e graúdos.

SABORES QUE CONQUISTAM

A viagem no tempo também se sente à mesa: nas tabernas do recinto, nos restaurantes locais com a Rota Gastronómica, ou na Tenda da Biscoitaria, onde é possível acompanhar ao vivo a confeção de receitas ancestrais, com produtos endógenos da região.

DESTAQUES IMPERDÍVEIS

Baile e Sarau Cultural Oitocentista (29 de agosto) – Um dos momentos mais esperados, com danças Oitocentistas, num cenário mágico e cheio de glamour.

Concerto com a Fadista CARMINHO (30 de agosto) – A voz inconfundível do fado nacional eleva a noite de sábado.

Recriação Histórica (30 de agosto) – Cerco à Praça-Forte, seguido de Espetáculo de Drones e Piromusical.

Atividade artística “Pinceladas, formas e cores…” (30 de agosto) – Uma celebração criativa do século XIX com a ASTA e artistas locais.

Espetáculo teatral “Profissões” (31 de agosto) – A Associação Cultural “Conheça a Sua Aldeia” leva o público a reviver ofícios e personagens de época.

EXPERIÊNCIA COMPLETA

Para mergulhar totalmente nesta viagem ao passado, os visitantes podem alugar trajes de época na Casa do Traje, adquirir produtos exclusivos na Loja Oficial e na Casa do Copo, ou colecionar a moeda oficial de 2025 — um souvenir obrigatório para os apaixonados pela história.

Graças ao apoio contínuo do Exército Português, da Direção de História e Cultura Militar, das forças de segurança, bombeiros e associações nacionais e internacionais, esta recriação é hoje um evento de referência, capaz de atrair milhares de visitantes todos os anos à “Estrela do Interior”.

ALMEIDA ESPERA POR SI — VENHA FAZER PARTE DESTA HISTÓRIA!

Conheça o Programa do evento em: https://www.cm-almeida.pt/evento/21o-cerco-de-almeida/