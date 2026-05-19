CANTABRIA LABS REFORÇA A GAMA IRALTONE® HAIR CARE: O CABELO CUIDADO PELA CIÊNCIA

Nova gama de cuidado capilar aplica a tecnologia dermatológica ao couro cabeludo e promete cabelo mais forte, resiliente e saudável

E se o cabelo fosse tratado com o mesmo rigor científico que a pele? É esta a proposta da Cantabria Labs com o reforço da gama Iraltone® Hair Care, uma linha que transporta a exigência da dermatologia para o universo capilar, tratando o couro cabeludo como uma verdadeira extensão da pele.

A pensar nas necessidades do cabelo contemporâneo — exposto diariamente à poluição, stress oxidativo, radiação solar, alterações hormonais e uso excessivo de ferramentas térmicas — a marca apresenta agora cinco novos produtos que trabalham em sinergia para restaurar, proteger e fortalecer o sistema capilar.

No centro da inovação está o conceito de Skinification, tendência que traz para o cuidado capilar ingredientes amplamente reconhecidos no skincare, como niacinamida, ceramidas e prebióticos. A fórmula é ainda potenciada pela tecnologia exclusiva MetforHair® — composta por Resveratrol, Galega officinalis e Espinheiro-marítimo — desenvolvida para retardar o envelhecimento do cabelo através da redução do stress oxidativo e da inflamação celular.

“O cabelo não existe isolado da pele. O couro cabeludo é pele e, como tal, merece o mesmo nível de cuidado científico”, refere a marca. “Com a Iraltone® Hair Care, não estamos apenas a criar mais uma linha de haircare: estamos a aplicar décadas de investigação dermatológica ao cabelo.”

Uma rotina dermatológica para o cabelo

A gama Iraltone® Hair Care passa agora a incluir cinco novos produtos desenvolvidos para responder às diferentes necessidades do couro cabeludo e da fibra capilar:

Hair & Scalp Reset Champô

Indicado para couro cabeludo oleoso a normal, promove uma limpeza profunda, ajudando a eliminar a acumulação de metais pesados. A tecnologia MetforHair® contribui para equilibrar a função barreira e acalmar a comichão e irritação.

PVP recomendado: 22,10€ / 250ml

Hair & Scalp Barrier Comfort Champô

Desenvolvido para couro cabeludo sensível ou seco, reforça a barreira natural do couro cabeludo, revitaliza a fibra capilar e ajuda a restaurar força, resistência e brilho.

PVP recomendado: 22,10€ / 250ml

Restore Repair Condicionador

Restaura e protege a estrutura capilar, aumentando a resistência à quebra e reforçando a resiliência do cabelo. Ideal para cabelo normal a seco ou danificado.

PVP recomendado: 23,60€ / 200ml

Perfect10 Leave-in

Um cuidado multifunções com 10 benefícios num só produto, incluindo proteção térmica até 230°C. Adequado para todos os tipos de cabelo.

PVP recomendado: 22,10€ / 150ml

Sublime Hair Oil

Óleo reparador intensivo que fortalece a estrutura enfraquecida do cabelo, proporcionando um acabamento luminoso, macio e saudável.

PVP recomendado: 26€ / 50ml

A abordagem integrada da Cantabria Labs assenta numa premissa simples: couro cabeludo saudável + fibra capilar protegida = cabelo visivelmente mais forte, saudável e jovem.

A gama Iraltone® Hair Care já se encontra disponível em farmácias e parafarmácias.

Mais informações em: www.cantabrialabs.pt