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A 23 de maio, a EPAL assinala o Dia Mundial das Abelhas e dos Polinizadores com atividades para toda a família no Jardim de Campo de Ourique

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No âmbito das comemorações do Dia Mundial das Abelhas e dos Polinizadores, a EPAL promove, no próximo dia 23 de maio, entre as 11h00 e as 13h30, um conjunto de atividades lúdicas, educativas e ambientais no Jardim de Campo de Ourique da EPAL, em Lisboa, dirigidas a miúdos e graúdos.A iniciativa pretende sensibilizar a comunidade para a importância vital das abelhas e de todos os agentes polinizadores para a preservação da biodiversidade, para o equilíbrio dos ecossistemas e para a sustentabilidade alimentar do Planeta.Responsáveis pela polinização de uma grande parte das plantas e culturas agrícolas, estes pequenos seres desempenham um papel essencial na manutenção da vida tal como a conhecemos, sendo hoje mais importante do que nunca promover a sua proteção e conservação.Programa

Celebração do Dia Mundial das Abelhas no Jardim de Campo de Ourique, 23 de maio
Celebração do Dia Mundial das Abelhas no Jardim de Campo de Ourique, 23 de maio Radar

Durante toda a manhã:

Os visitantes poderão participar em diversas experiências que promovem a educação ambiental, a sustentabilidade e a valorização da biodiversidade, num ambiente de partilha, diversão e aprendizagem.Com esta iniciativa, a EPAL reforça o seu compromisso com a sustentabilidade e com a sensibilização ambiental, convidando toda a comunidade a juntar-se a esta celebração dedicada à proteção das abelhas e dos polinizadores, pequenos agentes essenciais à vida no Planeta e para o futuro das próximas gerações.  

A entrada* é livre e a participação aberta a todos os que queiram celebrar a Natureza, a Água e a importância de cuidar do Ambiente.  

*Entrada pela Rua José Gomes Ferreira e pela Rua Carlos Alberto da Mota Pinto 

Tópicos proteção da biodiversidade proteção Diversão Agricultura Empresa Portuguesa de Águas Livres Campo de Ourique José Gomes Ferreira
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