A 23 de maio, a EPAL assinala o Dia Mundial das Abelhas e dos Polinizadores com atividades para toda a família no Jardim de Campo de Ourique

No âmbito das comemorações do Dia Mundial das Abelhas e dos Polinizadores, a EPAL promove, no próximo dia 23 de maio, entre as 11h00 e as 13h30, um conjunto de atividades lúdicas, educativas e ambientais no Jardim de Campo de Ourique da EPAL, em Lisboa, dirigidas a miúdos e graúdos.A iniciativa pretende sensibilizar a comunidade para a importância vital das abelhas e de todos os agentes polinizadores para a preservação da biodiversidade, para o equilíbrio dos ecossistemas e para a sustentabilidade alimentar do Planeta.Responsáveis pela polinização de uma grande parte das plantas e culturas agrícolas, estes pequenos seres desempenham um papel essencial na manutenção da vida tal como a conhecemos, sendo hoje mais importante do que nunca promover a sua proteção e conservação.Programa



Celebração do Dia Mundial das Abelhas no Jardim de Campo de Ourique, 23 de maio Radar

Durante toda a manhã:

Os visitantes poderão participar em diversas experiências que promovem a educação ambiental, a sustentabilidade e a valorização da biodiversidade, num ambiente de partilha, diversão e aprendizagem.Com esta iniciativa, a EPAL reforça o seu compromisso com a sustentabilidade e com a sensibilização ambiental, convidando toda a comunidade a juntar-se a esta celebração dedicada à proteção das abelhas e dos polinizadores, pequenos agentes essenciais à vida no Planeta e para o futuro das próximas gerações.

A entrada* é livre e a participação aberta a todos os que queiram celebrar a Natureza, a Água e a importância de cuidar do Ambiente.

*Entrada pela Rua José Gomes Ferreira e pela Rua Carlos Alberto da Mota Pinto