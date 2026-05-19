Primeira regata de Moliceiros após distinção da UNESCO

Prova inaugural na Murtosa já decorreu e a época 2026 segue com calendário até setembro e nova regata em julho
A Câmara Municipal
da Murtosa promoveu, no passado fim de semana, a Regata do Mercado Tradicional,
primeira prova da Época de Regatas de Moliceiros 2026. A edição deste ano
envolveu mais de duas dezenas de embarcações, entre barcos moliceiros e
réplicas, e assumiu um significado particularmente histórico, por se tratar da
primeira regata realizada após a inscrição do “Barco Moliceiro: Arte da
Carpintaria Naval da Região de Aveiro” na Lista Representativa do Património
Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, em dezembro passado.
Época de Regatas Moliceiros 2026 na Região de Aveiro após distinção da UNESCO
Este
reconhecimento internacional representa um marco de enorme relevância para a
Região de Aveiro, distinguindo o valor patrimonial, cultural e identitário do
Barco Moliceiro e dos saberes tradicionais associados à sua construção,
ornamentação e navegação, perpetuados ao longo de gerações pelos mestres da
região, assim também reconhecidos e valorizados.
A Época de Regatas
de Moliceiros integra o Plano Estratégico de Salvaguarda “O Barco Moliceiro –
Arte da Carpintaria Naval da Região de Aveiro”, instrumento que contempla um
conjunto de ações destinadas à valorização, preservação e transmissão deste
património único, unindo os 11 Municípios da Comunidade Intermunicipal.
Entre os
principais objetivos destacam-se a salvaguarda do saber-fazer da carpintaria
naval tradicional, a preservação das técnicas decorativas dos painéis de proa e
ré, a manutenção da estrutura tradicional do moliceiro e a valorização do
ecossistema cultural, social e económico associado a esta embarcação
emblemática, igualmente único Património Cultural Imaterial da Humanidade em
toda a Região Centro de Portugal.
As Regatas de
Moliceiros constituem um dos momentos mais aguardados do calendário cultural da
Região de Aveiro. Com origem nas primeiras décadas do século XX, estas provas
mantêm viva uma tradição profundamente enraizada nas comunidades da ria,
afirmando-se como expressão autêntica da identidade marítima regional e, desde
há 4 meses, como bandeira maior em crescentes eventos de promoção turística.
O calendário da
Época de Regatas de Moliceiros 2026 prossegue a 27 de junho, com a Regata da
Região de Aveiro (Torreira / Aveiro), seguindo-se a 25 de julho a Regata dos
Palheiros, na Costa Nova, em Ílhavo; nos dias 1 e 2 de agosto realizam-se as
Regatas da Festa do Emigrante (Torreira / Murtosa) e a temporada encerra a 6 de
setembro, com a Regata de São Paio (Torreira / Murtosa).
A Época de Regatas
de Moliceiros de 2026 apresenta ainda uma novidade com a criação da Regata dos
Palheiros, que terá lugar no dia 25 de julho, na Costa Nova, em Ílhavo. Em
virtude desta nova prova, a tradicional Regata da Região de Aveiro,
habitualmente realizada no início de julho, decorrerá este ano no dia 27 de
junho.
Primeira regata de Moliceiros após distinção da UNESCO