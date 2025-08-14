CONTINENTE REGRESSA COM TUDO PARA O NOVO ANO LETIVO

As lojas Continente e o Continente Online recebem a Feira de Regresso às Aulas até ao dia 21 de setembro.

Com uma grande variedade de material escolar, de diferentes marcas, para todas as famílias e aos melhores preços.

Iniciativa Cadernão está de volta com a missão de promover comportamentos mais amigos do ambiente.

Marca lança campanha multimeios com o mote “Regressamos com tudo”.

A vida passa a comer e o verão então nem se fala. Chegou o momento de preparar o regresso às aulas. Até dia 21 de setembro, a Feira de Regresso às Aulas do Continente regressa com tudo o que as famílias precisam para começar um novo ano cheio de estilo, desde mochilas, estojos, cadernos e muitos outros artigos escolares que combinam praticidade com as últimas tendências.

Entre as novidades destacam-se o Caderno Flex Super Leve da note!, ideal para quem procura menos peso da mochila sem abdicar da qualidade; e o Caderno Espiral Soft note! que garante uma escrita mais confortável e maior durabilidade, graças à sua espiral soft que protege as folhas. Para os que gostam de dar um toque pessoal ao seu material, o Continente disponibiliza Cadernos de Pins note!, nas versões A4 e A5 – uma super tendência que alia criatividade e organização.

Pensando na resistência e no conforto, chega também o Lápis Infinito note!, que permite escrever sem parar graças à sua ponta inquebrável que dispensa afiar. Outra tendência são os Marcadores de Álcool Dupla Ponta note!, disponíveis em packs de 24 e 48 unidades, ideais para livros de colorir e tarefas criativas, com diversas cores, secagem rápida e um formato ergonómico e confortável.

Para os mais criativos e práticos, as Canetas Apagáveis, à venda em packs de 2 e 3 unidades, são perfeitas para escrever e corrigir sem deixar marcas.

O Kit Carimbos note! permite personalizar e carimbar objetos e peças de roupa. É resistente à água, não sai com as lavagens e ajuda a manter tudo identificado durante todo o ano.

Para proteger os materiais escolares, o Continente apresenta a Forra Livros e Cadernos A4 Ajustável note!. Vendidas em packs de 5 unidades, são pré-recortadas, ajustáveis a qualquer caderno ou livro, resistentes e fáceis de aplicar e remover, facilitando o dia a dia dos pais e alunos.

O Continente oferece ainda uma grande variedade de artigos das marcas mais procuradas pelas famílias, como Oxford, BIC, UHU, Talia, Staedlter, Eastpak, Marshmallow, Giotto, entre muitas outras, aos melhores preços, e que já estão disponíveis nas lojas Continente e através de um simples clique em continente.pt.

E porque o Continente regressa com tudo, também este ano está de volta a 4.ª edição do Cadernão. Esta iniciativa, que resulta de uma parceria com a marca de cadernos Oxford, tem como objetivo sensibilizar e incentivar comportamentos amigos do ambiente, promovendo a reciclagem, a economia circular e a reflorestação.

Os clientes podem depositar os seus cadernos e papel usados, de qualquer marca, nos depósitos do Cadernão nas lojas Continente e note!. O material segue, posteriormente, para reciclagem e, por cada tonelada recolhida, o Continente garante a plantação de 20 árvores, contribuindo assim para um futuro mais sustentável para todos.

Nova campanha

“Regressamos com tudo” é o mote da nova campanha multimeios do Continente que estará no ar a partir de hoje, em TV, rádio, digital, exterior, cinema e lojas.

Com criatividade da Fuel, a campanha demonstra através de um tom leve e com humor, toda a azáfama característica das famílias no regresso às aulas. Das correrias matinais ao inevitável regresso ao trânsito, da preparação dos lanches e das marmitas aos trabalhos de casa à mesa. O Continente faz parte desta rotina há 40 anos, e este ano regressa com tudo – pronto para mais um ano junto das famílias e ao lado de quem faz acontecer, todos os dias.