A magia do Natal está de volta a Sintra

A histórica Vila de Sintra deixa-se envolver pelo espírito e até ao próximo dia 23 venha descobrir o "Reino de Natal", numa iniciativa de entrada gratuita e que envolve o espaço entre o Parque da Liberdade e o Terreiro Rainha D. Amélia.





O Reino do Natal ( www.reinodonatal.sintra.pt ) traz a Sintra o espírito natalício com animação, mercado de Natal e diversões, até 23 de dezembro, sempre com entrada gratuita.

As luzes de natal e a magia desta vila ganham mais encanto ao entardecer, onde mais de um milhão de luzes led convidam a passeios noturnos na Vila, da Estefânia à Quinta da Regaleira.





Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, relembra os números da edição de 2019, "este evento é, sem dúvida, um reflexo da solidariedade das pessoas que vivem, visitam e trabalham em Sintra. Em 2019, para se ter uma ideia, foram mais de 39 mil visitantes, cerca de 8 600 bens alimentares, 280 itens para animais e mais de 4 mil euros em valor monetário. O Natal, é isto, é solidariedade. Não haveria forma melhor de o celebrar".





De quinta-feira a domingo, o Parque da Liberdade transforma-se e passa a ser povoado por fadas, duendes, bonecos de neve e renas, que irão proporcionar a todos os visitantes momentos inesquecíveis. Atividades desportivas, brincadeiras, ateliês serão uma constante ao longo dos dias do evento, dos quais tanto miúdos como graúdos poderão usufruir ao máximo.





Já no Largo Rainha D. Amélia, junto ao Palácio Nacional de Sintra, irá encontrar a tradicional árvore de Natal, que fará as delícias de toda a família. Este local irá transformar-se num verdadeiro "Mercado de Natal", todos os dias das 10h00 às 19h00.









Para entrar no Reino do Natal, a entrada é gratuita, mas os visitantes são convidados a oferecer um bem alimentar não perecível, ou entregar ração para animais e mantas que certamente contribuirão para a melhoria de vida das famílias e animais que beneficiam do apoio das associações de solidariedade social.

Este evento reúne características ímpares, a gratuitidade no acesso e cariz solidário, no belo cenário natural dos jardins do Parque da Liberdade, no coração do centro histórico de Sintra, proporcionando momentos inesquecíveis, repletos de estrelas e brilhos das decorações natalícias, animações para todos os que acreditam no Pai Natal e na solidariedade entre todos nós.





Durante o mês de dezembro venha com a família visitar a Vila de Sintra e descobrir estas e outras atividades no mágico Reino do Natal.





Todas as atividades podem ser usufruídas, sempre respeitando as normas indicadas pela Direção-Geral da Saúde tendo em conta a situação de Pandemia originada pela Covid-19.