Dez ideias para entreter os miúdos nas férias

Pistas de gelo, mercados, espetáculos e exposições. Até ao fim do ano, há atividades de norte a sul para manter as crianças ocupadas nas férias e passar momentos divertidos em família.

Alice in Magical Garden Porto Até 31 de janeiro €15,90 No Jardim Botânico da Universidade é possível assistir ao espetáculo Alice in Magical Garden, criado pelo atelier OCUBO. Esculturas luminosas gigantes, ambientes sonoros, instalações multimédia e experiências interativas fazem parte desta aventura multissensorial, inspirada nos dois livros de Lewis Carroll – Alice no País da Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho. d.r.