Alunos de Física da Universidade de Leicester desenvolveram um estudo para descobrir como é que o trenó do Pai Natal poderia viajar sem o espírito de natal.

Para voar, trenó do Pai Natal precisa de um motor da missão Apollo

Para que o trenó do Pai Natal conseguisse voar, sem o espírito de natal, precisava de um motor com a potência do foguetão Saturno V, afirmam estudantes de Física da Universidade de Leicester.