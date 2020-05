Pandemia da covid-19 pode ter começado em outubro

Os primeiros casos do novo coronavírus foram relatados a 31 de dezembro do ano passado pela China à Organização Mundial de Saúde mas a pandemia da Covid-19 pode ter começado já no mês de outubro de 2019, de acordo com uma investigação para encontrar a origem do vírus que já infetou 3,7 milhões de pessoas e causou a morte a pelo menos 260 mil.

Numa análise a mais de 7.500 sequências de genomas recolhidas a partir de doentes com a Covid-19, uma equipa liderada pela University College de Londres identificou 198 mutações genéticas recorrentes que sugerem que o agente patogénico do vírus, a SARS-CoV-2, tenha saltado do seu hospedeiro inicial para o ser humano entre as datas de 6 de outubro e 11 de dezembro do ano passado.

Para chegar a esta possível transição do coronavírus para humanos, investigadores fizeram uma análise computacional sobre o material genético do novo coronavírus, disponíveis na base de dados Gisaid. O artigo, divulgado esta terça-feira, será publicado na próxima edição da revista científica Infection, Genetics and Evolution.



Foram selecionadas 7.710 amostras diferentes e, dessas, foram escolhidas 7.666 para o estudo e análise da diversificação de genoma ao longo do tempo, desde que chegou ao paciente de Covid-19 até agora. Embora tivessem sido verificadas variações em mutações e na evolução do vírus, foi determinado o chamado ancestral comum mais recente (MRCA) - que dá uma estimativa sobre quando terá sido o primeiro caso em humanos.

"As 198 mutações identificadas são apenas um conjunto entre todas as mutações observadas", indicou uma das autoras do estudo, Lucy Van Dorp, que avisa que "ainda não é possível dizer se a Sars-CoV-2 está a tornar-se mais ou menos letal e contagiosa".

Vários estudos anteriores já tinham confirmado a presença do coronavírus anterior à data em que a China avisou a OMS para os primeiros casos da Covid-19, com dados do próprio governo chinês revistos pelo South China Morning Post a apontarem o início das infeções para o dia 17 de novembro. Mas nenhum estudo anterior colocava a pandemia numa data tão prévia como agora.

É importante perceber que um vírus, por si mesmo, não se consegue reproduzir. Precisa de um hóspede - neste caso, o ser humano - para "raptar" as suas células e obrigá-las a replicarem-no. Desta forma, o genoma do coronavírus - onde está guardado o seu material genético - replica-se durante duas semanas, sai do organismo através de gotículas e vai fazer o mesmo processo a outra pessoa.

Investigadores acreditam também que o novo coronavírus está ainda no início da sua evolução e que, por isso, poucas mutações se têm acumulado em cada amostra de genoma do vírus. Por agora, a taxa de mutação - a quantidade de mutações que o vírus da Covid-19 sofre - é de apenas 18 mutações por ano numa só cadeia de transmissão.

"Este é um cenário muito normal para um vírus de ARN, mas mais baixo do observado noutros vírus como o VIH ou o vírus influenza", indica Francois Balloux, outro dos investigadores e autores principais do estudo.

Mutações não são necessariamente más

Esta quarta-feira, na conferência de imprensa habitual de atualização de dados epidemiológicos em Portugal, o representante do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge assinalou a identificação de 150 mutações do novo coronavírus em Portugal, com base no vírus original que saiu de Wuhan até chegar a Portugal.

A pesquisa realizada pela University College de Londres e com colaboração da Universidade da Ilha da Reunião visou também as maiores mutações conhecidas, que têm continuado desde que o vírus saltou do hospedeiro inicial para humanos.

Mas Balloux avisa: "As mutações por si só não são uma coisa má e nada sugere que a Sars-CoV-2 se esteja a mudar mais rapidamente ou mais lentamente que o esperado".

O estudo realizado pode também ajudar noutro aspecto: as mutações do vírus da Covid-19 que foram identificadas não estavam distribuídas da mesma forma por todo o genoma viral e, por isso, algum desse genoma por vir a poder ser utilizado para o desenvolvimento de vacinas e outros tratamentos contra a doença.

Uma plataforma, a Nextstrain, está também a fazer o mapeamento dos genomas e mutações da Covid-19 com base na própria base de dados pública disponibilizada pelo Gisaid. Cada mutação pode ser tão mínima como a diferença em um dos 30 mil pares de bares que compõem o material genético do coronavírus.

De acordo com esta, o genoma mais antigo terá sido identificado a 8 de dezembro, enquanto a maior diferença observada até ao momento entre genomas foi de apenas 40 destas letras. Algumas estirpes observadas no mundo já sofreram mais de 20 mutações.

"À medida que o agente patogénico se replica e propaga, o seu genoma precisa de ser replicado muitas vezes. Isto leva à acumulação de mutações aleatórias - os chamados erros de fotocópia - no genoma. Isto é normal. E são essas mutações que nos ajudam a rastrear a propagação do agente viral e conhecer o seu caminho e dinâmicas de transmissão", refere também a Nextstrain na sua página.