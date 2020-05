Encontrado Covid-19 em esperma de homens infetados

O coronavírus transmite-se pelas vias respiratórias e já houve também estudos que indicam a possibilidade do intestino humano ser infetado. Agora, investigadores chineses identificaram o vírus da Covid-19 em esperma, o que lança a possibilidade da doença poder ser transmitida sexualmente.

Entre 38 homens hospitalizados com Covid-19, médicos do hospital de Shangqiu, na China, detetaram seis (16%) com o vírus Sars-Cov-2 no seu sémen.

A descoberta é ainda preliminar e o número de pessoas testadas limitado, com investigadores a alertarem que são necessárias análises complementares: "Os próximos estudos vão dar-nos informações sobre o tempo de sobrevivência e concentração do vírus no sémen", escrevem no estudo publicado na revista científica Journal of the American Medical Association.

"Se for provocado que a Sars-CoV-2 pode ser transmitida sexualmente, pode ser uma parte essencial da prevenção de novos contágios (...), especialmente considerando que o vírus foi detetado no sémen de pacientes a recuperarem."

Em reação, a comunidade científica indicou que o estudo apresentado deve ser visto com cautela, uma vez que outros pequenos estudos não encontraram quaisquer vestígios de coronavírus no esperma de homens infetados. Um deles, também realizado na China sobre 12 pacientes da Covid-19, indicou em fevereiro e março que todas as amostras de sémen testaram negativo para o vírus Sars-CoV-2.