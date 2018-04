Quando a espécie humana chegou à ilha de Madagáscar, no sul de África, encontrou espécies animais nunca antes vistas: lémures do tamanho de gorilas, tartarugas gigantes, hipopótamos pequenos e uma ave enorme com longo pescoço e que não conseguia voar, que depositava os maiores ovos alguma vez conhecidos, maiores ainda que os de dinossauros.

Esta ave elefante, conhecida por Aepyornis, tinha 3 metros de altura e pesava cerca de 450 quilos. Viveu entre os séculos XIII e XVII em Madagáscar e acredita-se ser a maior ave que alguma vez existiu.

Agora, um ovo do animal extinto foi encontrado nos arquivos do Museu da Ciência de Buffalo, nos Estados Unidos da América. O ovo, com 30 centímetros de comprimento e mais de 70 de diâmetro, foi descoberto quando a responsável pelo departamento de zoologia do museu, Paige Langle, fazia a catalogação de antigas colecções.

Em entrevista à revista Smithsonian, Langle assumiu que suspeitou imediatamente que o ovo fosse "demasiado realista para ser apenas um modelo". E tinha razão. Nos arquivos, encontrou um modelo que seria uma réplica autêntica deste exemplar que veio de Londres em 1939. Depois de autenticado, peritos confirmaram não só a veracidade deste como determinaram também que estaria fertilizado.

No resto do mundo existem apenas cerca de 40 ovos iguais a este, todos pertencendo a instituições públicas e em exposição.

De acordo com o que a antropologista Kristina Guild Douglas disse ao site da Universidade de Yale, nos EUA, a extinção desta espécie terá como principais responsáveis a mudança de clima, alterações do tipo de vegetação em África e a chegada de humanos a Madagáscar no século XVII.

Com um volume equivalente a 150 ovos de galinha, um exemplar de ovo de Aepyornis conseguia alimentar várias famílias. O desfecho foi óbvio: ao longo dos anos os humanos começaram a roubar os ninhos, a espécie deixou de conseguir reproduzir-se e pouco depois a ave elefante desapareceu da natureza.