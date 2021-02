As mais lidas

Vacina da Johnson & Johnson com aprovação na Europa marcada para 11 de março

A Agência Europeia do Medicamento (EMA), regulador de farmacêuticos da União Europeia, deverá autorizar o uso da vacina de apenas uma dose da Johnson & Johnson a 11 de março, avança a Bloomberg.







REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A notícia surge um dia depois dos EUA terem autorizado o uso da terceira vacina no país, depois das vacinas da Pfizer/BioNTech e Moderna.A União Europeia tem também tem vacinas autorizadas: Pfizer, Moderna e AstraZeneca.A farmacêutica norte-americana Johnson&Johnson anunciou no início deste mês de fevereiro o pedido para juntar-se a estas, com o regulador a anunciar na passada semana que um parecer sobre se a vacina seria ou não autorizada vai ser divulgado em meados de março.