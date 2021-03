Parceria histórica: Merck vai ajudar Johnson & Johnson a produzir vacina

Joe Biden deve anunciar esta terça-feira que a farmacêutica Merck vai ajudar a Johnson & Johnson na produção da vacina contra a covid-19, que já foi aprovada nos EUA e deve ser aprovada ainda este mês na União Europeia. Este é um acordo de produção inédito no mundo farmacêutico.







REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A vacina da Johnson & Johnson é de apenas uma dose. E, segundo fontes que falaram com o Washington Post , acabaram por perceber que a capacidade de produção estava a ficar aquém do que tinha sido acordado.A administração Biden decidiu então tentar um acordo com uma das maiores produtoras de vacinas do mundo - a Merck - e que não conseguiu apresentar ainda nenhuma vacina contra a covid-19. Segundo o acordo que deve ser tornado público ainda hoje, a Merck vai disponibilizar duas fábricas dos EUA para a produção da vacina da Johnson & Johnson.Uma vai tratar de "preenchimento e acabamento", a última etapa do processo de produção, durante o qual a substância da vacina é colocada em frascos e embalada para distribuição. A outra fábrica fará a vacina. Com esta ajuda, a capacidade de produção pode até duplicar.