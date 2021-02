Vacina da AstraZeneca já chegou, mas Governo não disse quem pode ser vacinado

Portugal recebeu este domingo um lote de 43.200 vacinas da AstraZeneca, o primeiro deste laboratório, informou à Lusa a 'task force' para o plano nacional de vacinação contra a covid-19. No entanto, o Governo ainda não deu orientações públicas sobre quem pode e será vacinado com este produto, já que o mesmo mostrou pouca eficácia na proteção dos cidadãos mais idosos, que são os que estão na linha da frente para serem vacinados para já.







Reuters

Este domingo, o comentador Luís Marques Mendes afirmou que as autoridades sanitárias nacionais preparam uma "orientação prática" no sentido da vacina da AstraZeneca ser aplicada a pessoas com idade inferior a 65 anos. E que os primeiros a receberem a vacina devem ser os elementos das Forças Armadas ou os bombeiros.A África do Sul anunciou este domingo a suspensão temporária do seu programa de vacinação covid-19 após um estudo ter demonstrado uma eficácia "limitada" da vacina AstraZeneca/Oxford contra a variante do novo coronavírus detetada no país. O programa de vacinação deveria começar nos próximos diasO estudo, realizado pela Universidade de Witwatersrand em Joanesburgo e ainda não revisto pelos pares, diz que esta vacina oferece "proteção limitada contra formas moderadas da doença causada pela variante detetada da África so Sul em adultos jovens". "Este é um problema temporário, temos de suspender as vacinas AstraZeneca/Oxford até termos resolvido estes problemas", disse o ministro da Saúde, Zweli Mkhize.De acordo com os resultados preliminares, esta vacina é apenas 22% eficaz contra formas moderadas do vírus e ainda não estão disponíveis resultados sobre a sua eficácia contra formas graves.A AstraZeneca vai fornecer à UE mais nove milhões de doses adicionais da sua vacina contra a Covid-19, num total de 40 milhões de doses, um aumento de 30 por cento, anunciou a semana passada a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.A UE está atrasada no processo de garantir a vacinação dos seus 450 milhões de habitantes, em comparação com o Reino Unido e os Estados Unidos. A lentidão do processo tem sido atribuída a problemas nacionais e ainda no atraso da aprovação de vacinas em comparação com outros países, e nos escassos fornecimentos garantidos inicialmente. No entanto, a Comissão Europeia continua a almejar vacinar 70% da sua população até ao final do verão deste ano.Numa atualização do processo de vacinação contra a covid-19 em Portugal até 01 de fevereiro, a ministra da Saúde, Marta Temido, referiu que o país já recebeu mais de 400 mil vacinas, 387.270 da BioNTech/Pfizer e 19.200 da Moderna.A entrega do primeiro lote da AstraZeneca a Portugal acontece no mesmo dia em que foi revelado que esta vacina oferece proteção limitada contra a variante detetada na África do Sul, segundo resultados preliminares de um estudo que será publicado na segunda-feira.