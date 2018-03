A viatura sediada no hospital de Bragança acorre a emergências com um médico, um enfermeiro e equipamento adequados.

A única Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do distrito de Bragança completa 12 anos e acorre essencialmente a três dos 12 concelhos desta região, segundo dados divulgados hoje pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.



A viatura sediada no hospital de Bragança acorre a emergências com um médico, um enfermeiro e equipamento adequados e chegou em Março de 2006 para servir todo o distrito de Bragança, mas os dados revelam que mais de 88% das saídas, em 2017, foram para os concelhos em volta da base, nomeadamente Bragança, Vinhais e Vimioso.



"Relativamente à área de intervenção, a qual se estende aos 12 municípios do distrito, com cerca de 7.000 quilómetros quadrados, a VMER efetuou maioritariamente socorro no concelho de Bragança (60,2%), seguindo-se Vinhais (18,4%) e Vimioso (9,8%)", revelou, em comunicado, a ULS do Nordeste.



Segundo a entidade responsável pela saúde nesta região, "este importante meio de emergência médica pré-hospitalar está disponível todos os dias da semana, 24 horas por dia, com uma taxa de operacionalidade de 100 por cento".



Durante o ano de 2017, "a VMER de Bragança foi chamada a intervir em 663 situações de emergência, sendo os principais motivos de activação a alteração de estado de consciência (24,9%), paragem cardiorrespiratória (16,9%), dispneia (11,2%) e dor torácica (10,1%)".



A ULS do Nordeste explica ainda que "as VMER são veículos de intervenção pré-hospitalar destinados ao transporte rápido de uma equipa médica ao local onde se encontra o doente".



"O seu principal objectivo consiste na estabilização pré-hospitalar e no acompanhamento médico durante o transporte de vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência, assumindo um papel preponderante no apoio às populações", acrescenta.



Com uma equipa constituída por um médico e um enfermeiro, e estando dotada de equipamento de Suporte Avançado de Vida, as VMER são accionadas pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM -- Instituto Nacional de Emergência Médica.



Nos CODU são recepcionadas as chamadas para o 112, o número nacional de emergência médica, e as VMER são accionadas quando é considerado que a gravidade do doente justifica a sua intervenção.



No distrito de Bragança existem ainda ambulâncias diferenciadas com enfermeiros e técnicos e do INEM em todos os postos dos bombeiros.



A região dispõe também de um helicóptero do INEM, sedeado em Macedo de Cavaleiros, o ponto mais central, com as mesmas condições técnicas da VMER, e que tem como missão levar o socorro às zonas mais afastadas e fazer o transporte dos doentes para e entre unidades hospitalares.