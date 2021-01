Siga a Sábado nas redes sociais

A Agência Europeia de Medicamentos deu "luz verde" à vacina desenvolvida pela Moderna contra o novo coronavírus. Comissão Europeia também já aprovou a sua utilização.Num comunicado a Moderna revela que as primeiras entregas da vacina em países da Europa deverão começar na próxima semana.A vacina produzida pela empresa de biotecnologia norte-americana é a segunda autorizada na União Europeia, depois da do consórcio Pfizer-BioNTech, que começou a ser administrada em 27 de dezembro em Portugal. Em novembro, a Moderna garantiu uma eficácia de 94,5% da sua vacina na prevenção da doença.Até agora a Comissão Europeia assegurou 160 milhões de doses da vacina da Moderna contra a covid-19."Quero agradecer à Comissão Europeia pela aprovação e à EMA por esta recomendação, que é outro momento importante na história da nossa empresa", disse Stéphane Bancel, CEO da Moderna, citado pelo comunicado.Os ensaios clínicos da vacina da Moderna envolveram cerca de 30 mil participantes, dos quais metade recebeu a vacina e a outra metade placebos. "A eficácia foi calculada em cerca de 28 mil pessoas entre os 18 e os 94 anos de idade, que não tinham qualquer sinais de infeção prévios", explicou a EMA.O ensaio mostrou uma redução de 94,1% no número casos sintomáticos de covid-19 naqueles que receberam a vacina (11 em 14.134 pessoas vacinadas contraíram a doença com sintomas), comparado com os que receberam o placebo (185 de 14.073 pessoas que receberam placebo contraíram covid-19 com sintomas).A vacina da Moderna é, tal como a da Pfizer, administrada em duas doses. Entre cada dose é necessário esperar 28 dias."Esta vacina dá-nos mais uma ferramenta para superarmos a emergência atual", afirmou Emer Cooke, diretora executiva da EMA, na mesma nota.A EMA tem também aberto desde 1 de dezembro de 2020 dois processos de revisão em tempo real das vacinas desenvolvidas pela farmacêutica Janssen, filial da norte-americana Johnson & Johnson e da Universidade de Oxford, e da Astrazeneca. No entanto, nenhuma solicitou uma autorização condicional para uso do medicamento na União Europeia.