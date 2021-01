Covid-19. Segunda dose da vacina será três semanas depois da primeira

Três semanas depois. Isso é a regra e é exatamente isso que está previsto acontecer.

O coordenador do plano de vacinação da covid-19 confirmou esta quarta-feira que Portugal não vai fazer alterações e que as duas doses das vacinas serão administradas com três semanas de intervalo. Outros países, como o Reino Unido, já anunciaram adiar a segunda dose da vacina para vacinar o máximo de pessoas com a primeira, algo que não recomendado por farmacêuticas.O plano pode naturalmente sofrer ajustes e alterações mas a prioridade dada a idosos está contemplada na primeira e segunda fase e, por isso, não vejo razão para estar a alterar o plano", afirmou Francisco Ramos em declarações à Antena 1 , rejeitando também que a idade seja um critério prioritário como foi pedido pela Ordem dos Médicos.

Assim, está previsto que a segunda dose da vacina comece a ser administrada em Portugal no próximo dia 17 de janeiro.



Esta terça-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, apontou que um possível adiamento do prazo entre a administração das duas doses da vacina estava ainda a ser estudada, após a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter reforçado que o intervalo entre a primeira e segunda toma da vacina não deve ser superior a 28 dias - ou seja, quatro semanas.



Até esta segunda-feira já tinham sido vacinadas 32 mil pessoas contra a Covid-19 em Portugal e Francisco Ramos aponta que não foram notificados nem registados incidentes de relevo com a administração da vacina.