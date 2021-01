Israel e Reino Unido lideram a corrida à vacinação contra a covid-19. Como está Portugal?

Portugal está a comprar vacinas para a covid-19 através do negócio feito pela União Europeia com a Pfizer. Para breve deve estar a aprovação das vacinas desenvolvidas pela Moderna e pela AstraZeneca. Entretanto, já vários países iniciaram o seu programa de vacinação e a grande surpresa é o resultado obtido por Israel.



Até ao momento, Israel é o país que vacinou mais pessoas por 100 mil habitantes, tendo já vacinado mais de um milhão de pessoas. É seguido, de longe, pelo Bahrein, Reino Unido, Estados Unidos e Dinamarca. Portugal surge a seguir à Alemanha, em 12º lugar nos países que mais vacinaram por 100 mil habitantes, segundo os dados recolhidos pelo site Our World in Data. No total já foram administradas mais de 12 milhões de doses de vacinas desde 20 de dezembro (data em que começaram a vacinar maior parte dos países).



Em termos absoltuos, quem lidera a vacinação é a China, com 4,5 milhões de vacinados, seguida de perto pelos Estados Unidos da América (EUA), com 4,23 milhões. O Reino Unido vacinou cerca de 950 mil pessoas e a Rússia 800 mil.

Israel

Este país do Médio Oriente é aquele onde o processo de vacinação está mais avançado. Segundo os dados divulgados este sábado, 2 de janeiro, já foram vacinadas 12,59 pessoas por cada 100 mil habitantes, em Israel.

No total, já foram administradas mais de um milhão de vacinas no país com quase nove milhões de habitantes. Ou seja, quase 12% da população israelita já foi vacinada contra a covid-19 com a primeira dose do fármaco desenvolvido pela Pfizer.







Os especialistas atribuem este sucesso a vários fenómenos, como a informação concentrada de forma digital sobre a população em Israel, num sistema de saúde em que todos os cidadãos são obrigados a registarem-se, mas também ao facto de Israel ter sido dos primeiros países a começar o processo de negociação das vacinas com as grandes farmacêuticas, disse o ministro da Saúde Yuli Edelstein. De acordo com o governante, a capacidade do sistema de saúde israelita em identificar rapidamente os cidadãos também interessou às grandes empresas farmacêuticas, para provarem a eficácia do seu fármaco.

Estados Unidos

Os Estados Unidos também começaram a vacinar no dia 20 de dezembro, a par de Israel e do Reino Unido. E apesar de terem começado de forma lenta, como chegou a acusar Joe Biden, a verdade é que o ritmo de inoculação tem vindo a aumentar desde os últimos dias de janeiro e, na última atualização, o país já tinha quase 2% da população vacinada com a primeira dose da Pfizer, ou seja, 4,23 milhões de pessoas.

Este valor é muito inferior aos 20 milhões que Donald Trump tinha prometido até ao fim de 2020. Mas os últimos dias têm verificado um aumento significativo no número de vacinações. No final de dezembro havia mais de 12 milhões de vacinas nos Estados Unidos prontas a serem administradas.

O presidente-eleito do país, Joe Biden, criticou o atraso e alertou que nesse ritmo proteger toda a população "levará anos, não meses".







Um dos maiores problemas em vacinar nos EUA tem sido a identificação e a preparação do sistema de inoculação. O processo é descentralizado, cabendo a cada um dos estados definir a sua estratégia, desde cadastrar, a inocular os cidadãos. Muitos estados reclamavam, a semana passada, não ter fundos suficientes para começar a inoculação, tendo Trump libertado uma verba para acelerar todo o processo.

Joe Biden afirmou que pretente vacinar 100 milhões de americanos ao fim dos seus primeiros 100 dias (final de abril) e o imunologista Anthony Fauci afirmou este domingo que os Estados Unidos aumentaram o ritmo de vacinação de forma a que seja possível.

Portugal

O nosso país é um caso algo particular, já que os últimos dados disponíveis datam ainda de 30 de dezembro, ou seja, há cinco dias que não há atualização sobre o número de vacinas.

Até ao penúltimo dia de 2019 tinham sido administradas em Portugal 26.850 mil vacinas, ou seja, 0,26 pessoas vacinadas por cada 100 mil habitantes.







A 29 de dezembro, a ministra da Saúde garantia que mais de 16 mil profissionais de saúde haviam sido vacinados contra a covid-19 nos primeiros três dias de vacinação em Portugal e que lares de idosos iam começar a receber a vacina na semana que se inicia esta segunda-feira.

O plano de vacinação contra a covid-19 em lares de idosos arranca esta segunda-feira, em duas instituições do concelho de Mação: a Casa de Idosos de São José das Matas (51 pessoas) e a Santa Casa da Misericórdia de Cardigos (61 pessoas). Às 15 horas dá-se o início da vacinação para a Covid-19 na Casa de Idosos de São José das Matas. Depois, às 16 horas, será a vez da Santa Casa da Misericórdia de Cardigos.