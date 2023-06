Taurina. O nutriente que pode atrasar o envelhecimento

Uma equipa de cientistas da Columbia University, em Nova Iorque, chegou à conclusão que a taurina - uma substância presente no corpo humano e na maioria das bebidas energéticas - tem a capacidade de atrasar o envelhecimento e promover uma vida mais saudável.





O estudo foi efetuado em ratos de laboratório e teve uma taxa de sucesso relativamente alta. Alguns animais viram os seus níveis de micronutrientes aumentados e outros superaram os anos médios de vida."Os ratos de laboratório que se encontravam a tomar suplementos com taurina estavam mais saudáveis e pareciam mais jovens que os outros. Apresentavam ossos mais densos, músculos mais forte, melhores capacidades de memória e um sistema imunológico mais saudável", explicou ao The Guardian Vijay Yadav, responsável pelo trabalho.O estudo da Columbia University começou em 2012, data em que os cientistas perceberam que, a partir dos 60 anos, o nível de taurina no corpo humano era mais reduzida em um terço quando comparada com crianças.Os resultados em ratos fizeram com que avançassem com mais dois estudos. Num deles trabalharam com macacos e chegaram à mesma conclusão, pelo que depois avançaram para um teste em humanos.Estudaram cerca de 12 mil europeus, com mais de 60 anos e perceberam que aqueles que tomavam suplementos de taurina tinham menos propensão para desenvolver obesidade, diabetes tipo 2 e tensão alta.Agora, os cientistas pedem que seja realizado um grande ensaio clínico de forma a perceber de forma mais concreta estes resultados. Ainda assim, e por não haver respostas concretas e claras, os médicos desaconselham a toma destes suplementos de forma recreativa.