Tabaqueira diz que quer pessoas a deixar de fumar e que está a consegui-lo com os IQOS, sociedades científicas avisam para os riscos dos cigarros aquecidos. Estão abertas as hostilidades.

Doze sociedades científicas e organizações de saúde portuguesas manifestaram-se esta terça-feira contra o tabaco aquecido e a mensagem de que é menos prejudicial. A Tabaqueira não se deixou ficar e respondeu, lembrando que já há cerca de 200 mil utilizadores do dispositivo que comercializa em Portugal desde 2015 e assegura que muitas das pessoas que começaram a fumar tabaco da IQOS "deixaram de fumar" a "um ritmo que antes nunca fora alcançado pelas políticas tradicionais".



As hostilidades estão abertas entre as sociedades médicas (entre as quais se contam a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo) e a subsidiária da marca Philip Morris International, em Portugal.



De um lado, as sociedades científicas afirmam estar "fortemente preocupadas" com o surgimento de novos produtos de tabaco e lembram que estes "produzem aerossóis com nicotina e outros químicos" e que o objectivo deve ser mesmo reduzir o "tabagismo e continuar a apoiar aqueles que desejem parar de fumar".



"Os PTA [Produtos de Tabaco Aquecido] contêm nicotina, substância altamente aditiva que existe no tabaco, causando dependência nos seus utilizadores, para além de estarem presentes outros produtos adicionados que não existem no tabaco e que são frequentemente aromatizados", alertam.



Mas num comunicado em resposta a estas sociedades científicas, a Tabaqueira afirma que mais de 20 estudos independentes e de organismos oficiais confirmaram já que o tabaco aquecido constitui uma melhor alternativa do que os cigarros para aqueles fumadores que não querem ou que acham que não conseguem deixar de fumar.



A Tabaqueira, empresa de comercialização de produtos de origem tabagística, refere ainda que entende que "a melhor opção se encontra sempre do lado da prevenção e da cessação do consumo de produtos de tabaco".



A empresa lembra ainda que o tabaco aquecido não é "um produto inócuo ou isento de riscos".



"Quem não quer correr riscos não deve consumir qualquer produto de tabaco ou nicotina, no entanto, e porque existe uma prevalência dos fumadores, consideramos ser fundamental que os fumadores portugueses saibam que o problema está em "queimar" o cigarro e que existem alternativas sem combustão que são melhores opções", comentou Miguel Matos, Diretor-geral da Tabaqueira, citado pelo comunicado da própria empresa.



A Tabaqueira ataca ainda as sociedades dizendo que as mesmas são contra opções que ajudam a reduzir os riscos para a saúde, como dizem serem os cigarros de tabaco aquecido.



"Com efeito, fruto da comercialização do tabaco aquecido, cerca de 7 milhões de fumadores no mundo inteiro, 200.000 dos quais em Portugal, deixaram entretanto de fumar, a um ritmo que antes nunca fora alcançado pelas políticas tradicionais de prevenção de tabagismo, assentes, como não deve aliás deixar de ser, na prevenção e na cessação", atira ainda a sucursal da Philip Morris International.