Receita dos líquidos com nicotina subiu para os 1,4 milhões de euros em 2018. A compra de cigarros convencionais está em queda.

O consumo do tabaco parece estar a mudar em Portugal, com os formatos tecnólogicos a ganharem cada vez mais adeptos. Segundo o Jornal de Notícias, a receita fiscal da venda de líquidos com nicotina passou dos 682 mil euros, em 2017, para quase 1,4 milhões, em 2018. Do chamado tabaco convencional, só as cigarrilhas se venderam mais. Cigarros, charutos, tabaco de enrolar e até outros tabacos de fumar, como o usado nos cachimbos de água, estão em queda.

Ainda assim, para o valor da receita fiscal, explicou um fiscalista da Deloitte ao mesmo jornal, há que ter em conta que "em 2018 houve tabaco com imposto pago no ano anterior a circular até final de março, e pode ter afetado os valores do ano". "Além disso, o ad valorem, sendo um elemento variável do imposto em função do preço médio de venda, pode ter descido por as pessoas terem mudado para marcas mais baratas, resultando em menor receita fiscal", frisou Afonso Arnaldo.

Os aumentos de impostos parecem ser um dos motivos de mudança dos hábitos de consumo. "O tabaco de enrolar foi o mais penalizado pelo aumento do imposto e muitos fumadores mudaram, agora, para as cigarrilhas", explicou Helena Batista, a presidente da Federação Portuguesa de Grossistas de Tabaco. Houve ainda, explicou, um aumento na categoria de "produtos alternativos, como o tabaco de aquecer, que já tem uma quota próxima de 5%". Esta semana, 12 sociedades científicas deixaram um alerta para os problemas graves para a saúde que este tabaco pode provocar.

Ao mesmo jornal, fundador da Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do pulmão, António Araújo, alertou para o facto de estar a chegar à Europa o JUUL, que iniciou uma "epidemia" entre as crianças nos EUA. "O JUUL é do tamanho de uma pendrive, pode esconder-se na palma da mão e fumar-se em casa ou na sala de aula sem ser percebido", explicou.